新华社华盛顿１月３０日电（国际观察）宣示“新美国时刻” 特朗普带来“新裂痕”

新华社记者徐剑梅 孙丁 刘晨

美国总统特朗普１月３０日晚发布任内首份国情咨文，回顾执政首年成绩，展望新一年施政方向。特朗普宣称，“新美国时刻”开始了。

红地毯、镁光灯、起立和鼓掌，这无疑是“特朗普时刻”。但在特朗普宣示的“新美国时刻”背后，是他在美国内外带来的更多、更深的裂痕。

四大重点

国情咨文中，特朗普陈述了他新一年四大施政重点：

——重建基础设施。他要求国会制定相关法案，撬动至少１．５万亿美元款项用以重建美国公路、铁路、桥梁、水路、电网等。

——收紧移民政策。主要举措包括：为１８０万非法年轻移民提供入籍机会；在美墨边境造墙并增加执法人员；终止签证抽签制度；终止“链式”亲属移民，即只允许申请者配偶和年幼子女移民。

——加强美国军备。特朗普要求国会预算不再对军费“封顶”，强调更新和重建美国核武库等。

——推行霸凌贸易。特朗普强调，美国“经济投降的时代结束了”，美国将修订或重新谈判贸易协议，“强有力地执行美国的贸易规则”。

在外交领域，特朗普再度抨击伊核协议存在“根本性缺陷”；将继续制裁古巴和委内瑞拉；将继续对朝鲜“极限施压”。他还声称，美国海外援助仅供支持美国的友邦。

总体而言，这是一篇符合共和党总统的传统国情咨文，对外“秀肌肉”，对内则寻找某种程度的“妥协”。就在前一天，特朗普表示，移民和基建立法都需要参议院民主党人的赞成票。

麻烦缠身

英谚云：屋子里有头大象。这里的“大象”指的是人们装看不见、不愿触碰的大麻烦。特朗普的国情咨文里，就充塞着这样一些隐形的“大象”。特朗普没触及，但这些麻烦势将缠绕特朗普的新一年施政。

比如，司法部特别检察官米勒主持的“通俄门”调查，就是这样一头“大象”。按照特朗普几天前的说法，他期待着“两三周后”接受米勒询问。有迹象表明，米勒调查重点正转向特朗普是否涉嫌妨碍司法。部分国会共和党人正努力“洗黑”米勒团队和联邦调查局，以削弱调查公信力。

又比如，民主、共和两党的对立。在国情咨文中，特朗普呼吁国会两党“共同建设安全、强大和骄傲的美国”。但就在他呼吁两党放下分歧之时，台下众议院民主党领袖佩洛西一直沉着脸。参议院民主党领袖舒默则认为，特朗普的国情咨文没有拉近两党距离，而是“给分裂又添把火”。

第三头“大象”，是世界对美国的不安。通观国情咨文，特朗普虽然很少提到“美国优先”，但这一思路贯穿始终。他没有提及气候变化、全球化、多边主义等，也没有提及美国对盟友及国际社会的义务和责任。在美国全球战略上，他显现出单边与霸凌思维，着力突出经济与军事的“硬实力竞争”。显然，这将加深世界的裂痕。

在特朗普用时约８０分钟发表国情咨文时，国会山上还有一道与往年不同的“黑色”风景——许多女性议员和一些男性议员身穿黑装出席，以示对性骚扰受害者的支持。这场持续震撼美国的反性骚扰风潮，在特朗普国情咨文中，也是一个缺席的重要角色。

“新”的挑战

特朗普的首份国情咨文把经济作为政策核心，强调寻求跨党派合作的意愿，期望恢复“民众和政府的信任纽带”。在夸示减税、增加就业等一系列政绩后，特朗普说，“新美国时刻”开始了，现在是“开始践行美国梦的最好时候”。

但不少分析人士怀疑，如果不能真正实现跨党派合作，进而弥合社会分裂，美国仍将在极化的政党政治轨道中移动，所谓的“新美国时刻”恐怕无“新”而言。

上任以来，特朗普的民意支持率长期低于四成。他也是美国现代政治史上执政一年后民望最低的总统。新近民调显示，多数美国选民认为，一年来，美国因特朗普而更加分裂。一个突出例子是，认为特朗普是儿童道德榜样的民主党选民仅占１％，而持这种观点的共和党选民超过７０％。

可以说，特朗普“新美国时刻”的最大挑战，在于如何弥合美国社会的深刻分裂，但这几乎是一个“不可能完成的任务”。今年适逢国会中期选举年，两党争斗只会日益激烈。特朗普通过社交媒体发布的争议性言论层出不穷，令跨党派合作更加困难。而国情咨文中在对外关系上流露出来的单边和霸凌思维，又使得“新美国时刻”更像是在给世界制造新裂痕的时刻。

(责编：贾文婷、王欲然)