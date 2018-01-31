联合国安理会延长对破坏中非共和国和平稳定者的制裁措施

联合国安理会３０日一致通过决议，将针对中非共和国和平与稳定破坏者的制裁措施延长一年，至２０１９年１月３１日。

安理会当天通过第２３９９号决议，要求所有联合国会员国继续采取必要措施，避免向中非共和国提供、售卖或转运武器和相关设备，避免为该国提供有关技术、资金和培训等援助。武器禁运不适用联合国驻中非共和国维和部队和欧盟培训团等。

根据决议，对制裁委员会认定的参与破坏中非共和国和平、稳定与安全及支持此类行为的个人和实体，继续实施旅行禁令和资产冻结等制裁措施，至２０１９年１月３１日。

中非共和国近年来局势动荡，国内冲突及武装团体持续发动袭击导致安全局势脆弱、人道主义危机严重。２０１３年１２月，安理会通过决议，决定对中非共和国和平与安全破坏者实施武器禁运。２０１４年１月，安理会决定进一步实行旅行禁令和资产冻结等制裁措施。安理会此后延长了这些制裁措施。（记者 尚绪谦）

(责编：谭咪娜(实习生)、常红)