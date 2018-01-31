世行报告说全球财富增加但不平等依然严重

世界银行３０日发布的报告显示，过去２０年全球财富增长迅速，但不平等问题依然严重。

这份《２０１８国民财富变化》报告显示，从１９９５年至２０１４年，包括自然资本、人力资本、生产资本和外国净资产在内的全球国民财富增长了６６％，达到１１４３万亿美元。

财富集中在高收入国家的现象有所缓解，但低收入国家仍与中高收入国家有明显差距。经合组织高收入国家财富占全球财富的比重从１９９５年的７５％降至２０１４年的６５％；受亚洲经济体增长迅速等因素影响，中等收入国家财富占比从１９９５年的１９％升至２０１４年的２８％；但低收入国家财富占比仍不到１％。

报告说，这２０年，绝大多数国家人均财富实现增长，这主要得益于中等收入国家加大了对教育和卫生系统的投资；但不平等问题仍然严重，经合组织高收入国家的人均财富是低收入国家的５２倍。

报告发现，有２５个国家的人均财富出现下降或增长停滞。这些国家包括少数低收入国家、部分中东产油国和一些受金融危机影响的高收入国家。（记者 江宇娟 高攀）

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