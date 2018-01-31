普京说美国发布“克里姆林宫报告”是不友好行为

新华社莫斯科１月３０日电（记者鲁金博）俄罗斯总统普京３０日说，美国财政部日前发布“克里姆林宫报告”是不友好行为，进一步破坏两国关系，但俄方暂时不会采取反制行为。

普京是当天在莫斯科以２０１８年俄罗斯总统选举独立候选人身份与竞选助手见面时作上述表示的。他说，此报告的发布在俄美关系处于艰难局面下进一步破坏两国关系，是对整个国际关系的损害。制定所谓的名单对俄罗斯进行威胁、恐吓，限制俄罗斯的发展都是没有意义的。

普京表示，俄方不想激化局势，将耐心等待在美方准备好的情况下修复双边关系。俄方暂时不会采取反制行为，将密切关注形势走向。他还说，尽管俄罗斯在很多问题上表现出极大忍耐，但不会无休止地做出让步。

普京同时呼吁人们用更多精力关注俄罗斯自身经济社会发展，不要过多关心该报告。

美国财政部２９日公布一份“克里姆林宫报告”，列出俄罗斯１１４名政界人士和９６名商业人士。美方此前表示，美国发布“克里姆林宫报告”并不意味着美国将对俄追加新制裁。但俄政商界人士担心，“上榜”与今后制裁间的联系“显而易见”，将影响俄美关系、上榜者的个人名声和俄美经贸往来。

去年８月２日，美国总统特朗普签署一项针对俄罗斯、伊朗和朝鲜三国的制裁法案。根据法案内容，美国国务院、财政部和情报机构将在１８０天内提供报告，依“与俄罗斯政权的亲密程度和净财富”列出俄罗斯“寡头”。

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