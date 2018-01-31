一周自愈 英有关机构建议医生嗓子疼别开抗生素

英国近日发布新的医疗指导原则，建议医生不要给嗓子疼的患者开抗生素。

英国国家卫生与保健优化研究所与英格兰公共卫生局联合出台的这份指导原则称，70%至95%的患者由于病毒感染而嗓子疼，只需服用对乙酰氨基酚类药物即可缓解症状，但医生却给予六成病患抗生素治疗。

即使不接受任何治疗，嗓子疼的症状一周左右也会消失，“毫无节制地开抗生素”虽然会缩短病痛周期，但有可能引起并发症。“抗生素是一种宝贵资源，只有确实需要时才应该使用，”英格兰公共卫生局基层医疗负责人克莱奥德纳·麦克纳尔蒂说。

英国全科医生虽然有必要遵从国家卫生与保健优化研究所给出的行医指导原则，但没有义务彻底执行。英国《泰晤士报》说，滥用抗生素可能会导致抗药性强的超级细菌产生，预计在2050年前，全球每年将有多至1000万人因此死亡。（袁原）【新华社微特稿】

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