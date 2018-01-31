海洋塑料垃圾导致珊瑚患病风险骤增

塑料垃圾对生态系统的危害越来越受到重视。美国《科学》杂志刊登的一项新研究发现，由于容易携带细菌等微生物，海洋中的塑料垃圾会大幅增加珊瑚的患病风险。

一个国际研究团队对印度尼西亚、澳大利亚、缅甸和泰国等地的１５９个珊瑚礁展开研究，检查了约１２．５万个珊瑚的组织损伤和病灶。结果发现，当珊瑚遇到塑料垃圾时，患病风险会从４％骤增至８９％。

“塑料是微生物的理想寄居场所，这些微生物接触珊瑚后，很容易引发疾病导致珊瑚死亡。”领导这项研究的美国康奈尔大学研究人员乔利娅·兰姆说，在全球范围内极具破坏性的珊瑚“白色综合征”就与此有关。

“白色综合征”是一种在珊瑚之间传播的传染病，染病珊瑚会逐渐变白，死亡率很高。澳大利亚大堡礁、日本冲绳等海域的珊瑚都曾大面积染病。

研究人员估计，亚太地区珊瑚礁上的塑料垃圾数量约为１１１亿个，并且这一数字还将会增长。

海洋塑料垃圾的危害已经引起广泛关注。联合国环境规划署于去年２月宣布发起“清洁海洋”运动，向海洋垃圾“宣战”。该机构指出，过量使用的一次性塑料制品等是海洋垃圾主要来源。

(责编：谭咪娜(实习生)、常红)