人民网>>国际

骑摩托雪橇撑雪仗 瑞典小松鼠也为冬奥狂

2018年01月31日09:05  来源：新华网
 

　　你以为小松鼠只会嗑坚果？它们还可以是冬奥会健将，不过，它们不会出现在平昌冬奥会赛场上，而是在一名瑞典摄影师镜头前展示骑摩托雪橇、滑雪等运动才能。

　　48岁的摄影师海尔特·韦根用各种小道具拍摄了一组以松鼠参加冬奥会为主题的创意照片。它们有的驾驶着摩托雪橇驰骋在雪原上，有的撑着雪杖滑雪，还有的推着装满滑雪用具的购物车。一只小松鼠立起身子，前爪举着印有平昌冬奥会标志的小木牌，好像开幕式上引领运动员入场的礼宾员。另外一只小松鼠站在冠军领奖台上，脖子上挂着专为它打造的奖牌：一串坚果。

　　韦根住在瑞典比斯普高登，5年前开始拍摄在他家花园里玩耍的松鼠。他用各种好玩的道具配合松鼠，创作出许多构思巧妙的作品。

　　韦根告诉英国《每日邮报》：“这些照片是我最近4个月拍摄的。我们这里在瑞典中部，10月份就开始下雪，我可以拍摄一些冬季运动照片。松鼠冬奥会是个好玩但难拍的主题。”

　　韦根遇到的困难除了光线不足，还有松鼠在花园里停留时间短。为了捕捉到松鼠一个好玩的神态，他常常需要等好几天。（欧飒）【新华社微特稿】

(责编：朱欣(实习生)、王欲然)
人民日报客户端下载手机人民网
 

相关专题

深度阅读

《习近平谈治国理政》为何能在全球圈粉？ 有一本书，被秘鲁总统库琴斯基、印度共产党（马）总书记西塔拉姆?亚秋里等政要摆在案头，也被脸书首席执行官扎克伯格视为必读书目。这本书，坦桑尼亚的执政党和政府高级官员人手一册，越南国家政治出版社为所有司局级干部配送一本。法国前总理让－皮埃尔?拉法兰为它专门作了长篇笔记，柬埔寨以国家名义为它举办专题研讨会，首相洪森还希望获得其电子版，以便在手机上反复阅读…… 这本书，就是《习近平谈治国理政》。 【详细】

国际|国际观察|外媒关注

达沃斯见证了中国智慧的世界共鸣 分化的世界意味着什么？论坛创始人兼执行主席施瓦布多次谈到，当今世界，国家之间地缘战略竞争加剧，社会内部分歧加深，包容性发展和世界资源保护不力，现有多套全球治理体系同时面临着失灵风险。向来以问题导向设置议题的世界经济论坛，今年开展了一系列涉及国际安全、环境保护、世界经济等领域的分论坛讨论 【详细】

国际|国际观察
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved