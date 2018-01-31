骑摩托雪橇撑雪仗 瑞典小松鼠也为冬奥狂

你以为小松鼠只会嗑坚果？它们还可以是冬奥会健将，不过，它们不会出现在平昌冬奥会赛场上，而是在一名瑞典摄影师镜头前展示骑摩托雪橇、滑雪等运动才能。

48岁的摄影师海尔特·韦根用各种小道具拍摄了一组以松鼠参加冬奥会为主题的创意照片。它们有的驾驶着摩托雪橇驰骋在雪原上，有的撑着雪杖滑雪，还有的推着装满滑雪用具的购物车。一只小松鼠立起身子，前爪举着印有平昌冬奥会标志的小木牌，好像开幕式上引领运动员入场的礼宾员。另外一只小松鼠站在冠军领奖台上，脖子上挂着专为它打造的奖牌：一串坚果。

韦根住在瑞典比斯普高登，5年前开始拍摄在他家花园里玩耍的松鼠。他用各种好玩的道具配合松鼠，创作出许多构思巧妙的作品。

韦根告诉英国《每日邮报》：“这些照片是我最近4个月拍摄的。我们这里在瑞典中部，10月份就开始下雪，我可以拍摄一些冬季运动照片。松鼠冬奥会是个好玩但难拍的主题。”

韦根遇到的困难除了光线不足，还有松鼠在花园里停留时间短。为了捕捉到松鼠一个好玩的神态，他常常需要等好几天。（欧飒）【新华社微特稿】

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