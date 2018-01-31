迟到100年 他给汤姆金斯小姐的明信片终于到了！

英国一名士兵的明信片终于寄到目的地，但是迟到了100年。

英国《每日邮报》30日报道，寄信人是一名名叫“特德”的士兵，收信人是“汤姆金斯小姐”。明信片正面印着温切斯特街景，贴着一张面值半便士、印着乔治五世国王的绿色邮票，邮戳日期是1917年11月16日。

这张明信片最终于去年7月被投递到赫特福德郡的圣约翰高中校长安德鲁·塔迪奥斯手中。作为集邮爱好者，塔迪奥斯查看学校邮件时注意到这张明信片的邮票，进而注意到邮戳日期。他问邮递员这张明信片缘何迟到这么久。邮递员回答说，这只是正常投递，他领到什么就投递什么。

从写在明信片上的内容看，汤姆金斯小姐当年应是在冈德里夫妇家帮佣，而冈德里一家当年就住在学校所在地址，1920年搬走。这里1993年变成圣约翰高中。

塔迪奥斯把这件事告诉了学生们，大家都希望知道寄信人特德是谁。塔迪奥斯说：“这张明信片让我们学校里所有人都大吃一惊。它是通过正常邮递渠道出现的，但邮递员根本没注意到这是一张迟到了100年的明信片。”

塔迪奥斯希望有人能提供特德是谁的线索。（黄敏）【新华社微特稿】

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