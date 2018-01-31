销售弱于预期？苹果市值一周内蒸发数百亿美元

美国苹果公司股价29日下挫。此前报道说，苹果公司要求智能手机iPhone X大幅减少产量。
日本经济新闻社29日报道，苹果公司要求供应商减少今年第一季度iPhone X产量至2000万部。去年11月，苹果定下的产量目标为超过4000万部。
报道说，苹果iPhone X减产的原因是销售弱于预期。
上述报道发表后，苹果股价29日收盘下跌2.1%。自1月22日以来，苹果股价下跌5.1%。其市值在过去一周蒸发464亿美元。
2017年11月，苹果公司市值首次超过9000亿美元。
除日本经济新闻社外，多家外国媒体曾报道iPhone X需求欠佳。
摩根大通分析师纳尔西·张（音译）30日在研究报告中预测，iPhone X产量今年第一季度将环比减少50%。她认为，iPhone X产量一季度将从3000万部减少至2000万部。
华尔街一些分析师对iPhone手机的销售业绩产生担忧，本月下调苹果公司股票评级。
1月17日，“长弓”研究公司把苹果股票评级从买入下调至中性。
1月22日，大西洋证券公司把苹果股票评级从重点关注下调至中性。
苹果公司尚未就有关iPhone X产量下降的报道发表评论。
投资界重量级人物去年对苹果公司的股票走势产生严重分歧，从而产生完全相反的操作。
美国著名投资人乔治·索罗斯的投资基金去年第三季度清仓美国苹果公司股票。与之相反，同样在去年第三季度，美国另一著名投资人沃伦·巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司增持将近400万股苹果公司股票。（卜晓明）（新华社专特稿）
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