普京都坐不住了！俄新出生人口数降至十年最低

俄罗斯联邦国家统计局29日公布的数据显示，2017年俄罗斯新出生人口数较前一年下降近11%，跌至十年来最低水平。

根据俄联邦国家统计局网站数据，2017年俄罗斯新出生169万人，创十年来最低纪录。2008年，俄罗斯新出生人口数为171万。

塔斯社29日报道，从2008年开始，俄罗斯新生儿数量逐年增加，2014年一度达194万，随后开始减少。统计数据显示，2017年俄罗斯新出生人口数连续第三年走低，较2016年减少20.3万，降幅达10.7%。

俄罗斯媒体报道，1943年至1944年的卫国战争以及1991年苏联解体均导致俄罗斯人口急剧下降，两大因素的影响相互叠加，使俄罗斯人口问题再度尖锐。俄劳动和社会保障部去年12月预计，俄罗斯育龄妇女人数到2035年将减少28%。

为提高新出生人口数量，俄罗斯政府推出一系列鼓励生育政策。总统弗拉基米尔·普京去年11月底说，俄政府将从今年1月1日起向生育头胎的贫困家庭发放补贴，月平均补贴额度为1.05万卢布（约合1181元人民币），直到孩子满1岁半为止。此外，旨在促进生育、为生二胎及更多孩子家庭提供补贴的“母亲资本”项目也将延长至2021年底。

俄联邦国家统计局数据显示，俄罗斯死亡人口数近年呈减少态势，2008年俄罗斯死亡人口为200万，2016年减少至189万，2017年为182万。2017年，俄罗斯人口总数为1.47亿。（刘秀玲）【新华社微特稿】

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