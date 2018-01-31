美公布俄“寡头”名单 俄官员：制裁吓不倒俄罗斯

美国财政部29日公布一份俄罗斯“寡头”名单，列出上百名与俄总统弗拉基米尔·普京关系密切的政商界人士。出台名单并不意味着美国政府将制裁“上榜”人士，但相关内容很可能成为美方今后追加对俄制裁的参考。

多名俄方官员在名单公布前说，美方做法意在影响定于今年3月举行的俄罗斯总统选举，“制裁吓不倒俄罗斯”。

【备受瞩目】

去年8月2日，美国总统唐纳德·特朗普在共和、民主两党罕见共同施压下，签署针对俄罗斯、伊朗和朝鲜三国的制裁法案。

根据这项法律，美国国务院、财政部和情报机构将在180天内提供报告，依“与俄罗斯政权的亲密程度和净财富”列出俄罗斯“寡头”。美国媒体称这份报告为“克里姆林宫报告”或“普京名单”。

美财政部在法案要求期限的最后一天提交报告，列出114名资深政治家及96名商人。多名俄政府高官及国有企业负责人“上榜”，不少人是此前美对俄制裁对象。

尽管进入名单不意味着立即受到制裁，但俄方政商界人士担心，“上榜”与今后制裁间的联系“显而易见”，将影响俄美关系、上榜者的个人名声和俄美经贸往来。

彭博新闻社本月16日报道，俄方对此已有所准备。俄政府去年12月警告美对俄制裁可能加剧，鼓励富人将海外资产调回国内并批准发行特别债券的计划。这些举动旨在让美国财政部无法“碰到”俄罗斯富人持有的美元资产。

【手段太“软”？】

让外界惊讶的是，美国务院当天在名单公布前也出台一份报告，宣布暂不追加对俄制裁，不会“惩罚”任何与俄国防和情报部门有“重大交易”的国家。报告引发美媒批评特朗普对待俄罗斯手段太“软”。

依照国务院女发言人希瑟·诺尔特的说法，去年签署的制裁法案和此前对俄制裁效力逐渐显现，构成“足够威慑”，多个国家因此放弃在俄采购武器，合同金额达数十亿美元。因此，“没必要再对特定企业或个人施加制裁”。

诺尔特并未提及详细信息和案例。美联社报道，美国在北约的盟友土耳其、在中东的盟友沙特阿拉伯都是俄军工界“大客户”。

美财政部3天前宣布，制裁与俄罗斯有关的9家实体和21名个人，以此在乌克兰和克里米亚问题上继续施压俄罗斯。俄外交部当晚回应说，制裁“反而会使美国企业蒙受经济损失”。

【吓不倒我】

名单出台前，俄总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫指认，美方此举意在影响俄总统选举，俄对此“不赞同”。

“我们确信……挑选选举的时间节点（公布名单）是为影响选举结果，”佩斯科夫告诉记者，“我们不赞同这种做法，这种做法毫无效果。”

他说：“列出名单毫无意义，这不是美国新一波对俄制裁。我们将研判（美方）下一步举动……确保个人和企业的利益不受损失。”

“俄罗斯24”新闻频道30日播出对俄驻美大使阿纳托利·安东诺夫的采访。这名大使告诉记者：“制裁是无用功，制裁吓不倒我们。”（郑昊宁）（新华社专特稿）

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