也门南方过渡委员会武装力量占领临时首都亚丁

也门临时首都亚丁的官员３０日说，也门南方过渡委员会的武装力量当天突破也门政府军的防守，已经占领亚丁。

一位不愿透露姓名的亚丁当地政府官员告诉记者，经过两天的激烈交战，南方过渡委员会的武装力量控制了亚丁全部军事基地、银行和港口。

据悉，３０日早上，南方过渡委员会武装力量和也门政府军在位于亚丁的总统府展开激战，随后武装力量占据总统府，升起也门统一前南也门的国旗，数百名也门政府军士兵和高级官员被捕。

也门内政部当天呼吁沙特阿拉伯领导的多国联军作出干预决定，以阻止南方过渡委员会武装力量的袭击。

记者从也门政府军方面获得确认，总理本·达格尔已乘飞机前往安全地带。

正在沙特首都利雅得的也门总统哈迪２９日晚间敦促政府军“果断镇压叛乱和分离主义武装”。

１月２８日，也门政府军向由南方过渡委员会支持者组成的示威人群开火，随后南方过渡委员会武装力量与政府军开始交战。

南方过渡委员会成立于２０１７年５月，由当时遭哈迪罢免的亚丁省省长祖贝迪联合南部２６名高级部落、军政领导人组建而成。

２０１１年，也门国内局势发生动荡，南部地区分裂势力趁机发展壮大，并再次提出独立要求。２０１４年，也门胡塞武装夺取首都萨那，迫使总统哈迪前往沙特避难。２０１５年在沙特等多国联军的支援下，支持哈迪的政府军和部落武装夺回亚丁省，但也门南方仍有一些势力要求独立。（记者 陈霖）

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