域名软件之父（互联网大咖秀）

保罗·维克西

保罗·维克西是当今最负盛名的互联网先驱之一，也是鼎鼎大名的“互联网名人堂入选者”。因其在互联网域名软件领域做出的贡献，维克西更被尊称为“域名软件之父”。

DNS是计算机域名（Domain Name System）的缩写，它是由解析器和域名服务器组成的。域名服务器是指保存有该网络中所有主机的域名和对应IP地址（网际协议地址），并具有将域名转换为IP地址功能的服务器。维克西则是这方面的专家。他设计、开发了多款DNS软件并沿用至今。

维克西是一名软件工程师。1988-1993年，在为美国数字设备公司服务的这5年里，他开始参与维护BIND 4（伯克利互联网域名）的工作。BIND是一款开放源码的DNS服务器软件，最初是由美国加州大学伯克利分校开发和维护的，是目前世界上使用最为广泛的DNS服务器软件，支持各种UNIX（分时操作系统）平台和Windows平台。后来，维克西组织自己的团队对BIND软件进行升级，写出了BIND 9和BIND 10。维克西不仅完善了BIND软件的设计，还大大增强了其安全性能。

维克西在互联网安全方面颇有建树。他创办了一所反垃圾邮件团体“MAPS（邮件滥用保护系统）”，这家创立于美国加利福尼亚州的非营利机构，旨在防止邮件的滥用。2005年—2013年，维克西就职于美国注册互联网数字董事会，并于2008年和2009年连续两年担任主席。

维克西对于当代互联网发展中的安全问题甚为关切。2017年大规模爆发的勒索病毒曾震惊了全球。在他看来，人们即便从现在开始做起，真正和大规模病毒攻击“说再见”仍然需要很长的时间。但是，维克西也表示：“在互联网最初诞生时，它主要在科学家之间使用，影响范围很小，科学家出于对彼此的信任，并没有专门设置防护手段。但今天互联网使用范围扩展至全球，因此必须要想办法对互联网进行防护。”（海外网 崔玉玉）

(责编：朱欣(实习生)、徐祥丽)