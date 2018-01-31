中文要教好 师资很重要（侨界关注）

图为2017年12月19日，海外华文教育界代表在北京参加第四届华文教育大会。陈秋圆摄

据美国《世界日报》报道，美国纽约市公立学校少数族裔学生已占多数，但少数族裔教师却为少数。在曼哈顿华埠第一学区、皇后区法拉盛第25学区、布鲁克林日落公园第20学区等华裔新移民集中的公立学校，华裔教师依然缺少，与学生数不成比例。资深教育人士指出，拥有文化相近、语言相通的教师，对新移民学生的教育很重要。华裔教师不足，将不利新移民学生融入校园生活。

华教教育方兴未艾

“我的4个孩子每个星期天都上中文课，家里的规矩也是必须讲中文。”美国纽约河北同乡会会长董晔在接受本报采访时表示，他现居住在德克萨斯州达拉斯市，该市中文学校的课是由华人来上的。董晔的太太则表示，该学校是非营利性的，属于家长联盟会，即学历高一点的家长联合起来，自发组织成立了这个学校。“毕竟是中国人，不能忘本，所以小孩子一定要会说中文、会读中文。”

“由于远离祖（籍）国的文化土壤，海外华文教育不仅教生词、文法和写作技巧等知识，更重要的是要激发学生的学习热情，了解语言背后的文化内涵，达到‘知其然并知其所以然’的目标。”美国波士顿市近郊的牛顿中文学校校长夏铭在接受本报采访时表示，海外华文老师很多为热心教育事业的华人兼职，其中不乏博士和一些公司或机构高管。“怀揣拳拳赤子之心，华文师资源源不断。”

在海外，华文学校不仅能为华人子女学习本民族的语言文字和文化提供机会，也有助于外国人理解中华文化。因此，华文教育被称为中华民族在海外的“留根工程”，中华文化在世界传扬的“希望工程”，以及华侨华人社会最重要的“民生工程”。在东南亚等华人移民人数多和历史久的地区，华文教育发展较为完善。但不管规模大小，有华人的地方，就有华文学校，就有华文教师。

毛里求斯教育界人士丘金莲在接受本报采访时表示，该国开设中文课程的学校包括公立学校、私立学校和周末补习班。此外还有中国文化中心和孔子学院。师资方面，则有正式老师、当地代课老师和中国政府派来的志愿者老师。

“塞维利亚不像是马德里或巴塞罗那这样的大城市，华人移民还不多，因此，招华文教师有一定困难。”刘阿赫在西班牙塞维利亚中文学校已经任教21年。在接受本报采访时，她表示该校的师资情况还是很乐观的。“主要在于我们的教师队伍比较稳定，比如65%的老师是长期居住在塞维利亚的，35%是留学生。”资深教师以自身的“榜样力量”带动年轻教师，所以教学水平、积极性和责任心都能得到一定的保障。

需求量大师资不足

近年来，全球掀起中文学习热，越来越多的国家开始重视华文教育，政策上也有所转变，华文教育也得以更靠近所在国家的主流教育体制，很多学校也开设中文课。国际社会对华文教育的需求更加迫切，对华文教育工作者的要求越来越高，这在一定程度上凸显了师资不足的问题。据统计，目前海外各类华文学校约2万所，在职教师有数十万人，而在校华裔学生达数百万人。

“如果按照教育专业的标准，在承载激发热情、语言学习和文化教育的三重重任之下，优秀教师的数量远小于市场需求量。”夏铭表示，华文教师不足有现实的原因。在美国学习教育专业的大学生或研究生找到能够解决其身份问题（如工作签证或绿卡）的工作机会少。各地的周末中文学校多为公益组织，往往不帮助解决身份问题，而大、中、小学能消化的师资量也有限。

对于有些华文学校来说，教师的待遇以及对待这份职业的态度，也是影响师资的重要因素。巴西圣保罗圣本笃学校校长吴桂秋在接受本报采访时表示，当地华校面临专业师资人才短缺的问题。“有些是半路出家当老师，而有的专业老师，又改行做了别的。”尽管当地很多华人家长中文水平不错，在家里也可以监督其子女的学习，但吴桂秋表示，师资不足会影响学校的教学质量，进而导致学生生源流失。

除了缺乏专业师资，丘金莲表示，毛里求斯代课老师的权益没有得到很好的保障，很多人从教十余年却无法转正，因而积极性受挫，这无疑会影响教学工作。至于志愿者教师，丘金莲认为，虽然他们能解决当地教师短缺的问题，但因其流动性较大，大部分任期为一年，短时间内无法熟悉当地及学生的情况，例如志愿者多说英文，而当地小学学生还不熟练英文，熟悉法文和土著语克里奥尔语的更多，所以教学效果不太理想。

“我们这一代了解中国的情况，而第二代以后的华人的了解就较少，对中国的情结也会淡一点。”董晔表示，华文教师不足，对华裔青少年的教育，如华人的思维观念、中国情结和对中华文化的了解和热爱都会受影响。

多管齐下培育教师

海外华文教育的发展离不开祖（籍）国的支持。近年来中国国务院侨办推出“海外惠侨工程”八项计划，其中就包括支持华教发展的内容。此外，推动华文教育标准化、正规化、专业化方向转型升级，实现在侨胞聚居地区，有意愿学习华文的华裔青少年有书读、有学上、有合格教师教的目标。

“未来还是要不忘办学初心，一如既往把华校办好。”刘阿赫表示，除了自身努力，也希望得到国侨办的支持，尤其是师资方面。“现在侨办支持的力度，其实已经蛮大的了，比如说教师培训这一块。”

提到国侨办推动的海外华文教师证书培训，吴桂秋认为“非常的给力”，因为“如果要提升海外华文教师的专业素养，那么专业水平和文化的熏陶不可缺少。”除了教师证书培训，国侨办将来还会完善远程教程培训教师的方法。吴桂秋还希望国侨办将来能为当地愿意投身教育事业的教师开设硕士班。“多管齐下培育教师”。

丘金莲也比较认可“请进来，走出去”等培养当地华文教师的举措。“虽然每年会有志愿者来支援华文教育，但我更希望有关部门能派出经验丰富的教师来培训当地老师，或者当地老师到中国接受短期专业培训，以提高专业水平。”针对来自中国的代课教师的身份问题，丘金莲认为，如果他们能转正，将壮大华文教育师资队伍。

此外，刘阿赫还建议关心华文教师的需求，而不是只对他们有要求。“我觉得对老师的关心很重要，因为人心都是要被呵护的。关心他们，让他们感觉学校是温暖的大家庭，而不是一个冷冰冰的集体，这样他们愿意跟大家工作和交流，也愿意跟那些老教师学习。”

华文教育未来的发展也需要社会力量的帮助。夏铭说，根据中国国家汉办2015年的数据，美国有40万人在学汉语。目前这样的市场量还不够吸引大笔资金注入该行业。他期待随着中国的发展，会有更多的华文学习需求，造就更大的市场，从而催生更强大、更专业的师资力量以及华文教育机构。（张永恒 陈秋圆）

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