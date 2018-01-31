占了美国的便宜？欧盟批评特朗普零和思维

欧洲联盟29日强硬回应美国总统唐纳德·特朗普对欧盟作出隐含贸易报复威胁的言论，敦促特朗普放弃零和思维。

英国独立电视台28日播放在瑞士达沃斯世界经济论坛期间对特朗普的专访。这名主张“美国优先”的总统称，美欧贸易中，美方受到“非常、非常不公”的待遇。

“我与欧盟之间有很多问题。从贸易方面而言，这些问题可能演变成大事。”特朗普说。

按照特朗普的说法，“欧盟在贸易方面一直对美国非常不公平”，“我们的产品进不去。非常、非常难进。然而，他们把产品运到我们这里，没有税或者税非常少。这很不公平”。

“欧盟对美国一直非常、非常不公平。我想，这终将会对他们非常不利。”

欧盟发言人马加里蒂斯·斯基纳斯29日在记者会上警告，如果特朗普政府对欧盟出口设限，欧盟将立即报复。

“我们随时准备迅速作出相应反应，以备欧盟出口受到美方采取的贸易限制措施影响。”斯基纳斯说。

斯基纳斯还表示，欧盟在贸易中不赞成零和思维，主张双赢。

“对我们而言，贸易政策不是零和游戏,不是输赢之争。欧盟相信，贸易能够而且应该是双赢，”他说，“我们还相信，虽然贸易必须开放、公平，也要遵守规则。”

特朗普提出“美国优先”主张，强调“美国制造”，称美国在对外贸易中“被占了便宜”，引发外界对美国贸易保护主义势头的忧虑。

美国贸易代表办公室本月２２日宣布，动用尘封已久的单边主义贸易救济工具“２０１调查”，对进口洗衣机和光伏产品加征“保障性关税”。

欧盟对美方决定表示遗憾，严重质疑这种做法是否符合世界贸易组织规则，将研究欧盟出口会受到何种影响。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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