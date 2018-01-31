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在构建人类命运共同体快车道上加速前行（手记）

韩秉宸

2018年01月31日05:01  来源：人民网－人民日报
 

　　孙中山先生曾说，道路者，文明之母也，财富之脉也。纵观历史，以公路为代表的交通基础建设，对于国家和民族的发展意义深远。秦驰道和罗马古道的建设，为古代东西方文明的发展繁荣奠定了基础。进入现代社会后，高速公路又被视作国家发展的“大动脉”。国家的兴盛和衰败，往往从其公路体系建设和经营维护情况就可见一斑。

　　改革开放以来，“要想富，先修路”的口号响彻神州大地。中国作为高速公路的“后发者”，用仅仅30年时间就取得甚至超越了西方发达国家近百年的成绩，让中华民族的伟大复兴事业也走上了“快车道”。

　　在自身发展的同时，中国通过 “一带一路”建设，以道路交通等基础设施建设为着力点，如两千多年前的张骞“凿空”西域一般，让周边、沿线国家搭上中国发展的快车，在构建人类命运共同体的道路上加速前行。


　　《 人民日报 》（ 2018年01月31日 23 版）
(责编：冯粒、袁勃)
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