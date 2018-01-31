在构建人类命运共同体快车道上加速前行（手记）

孙中山先生曾说，道路者，文明之母也，财富之脉也。纵观历史，以公路为代表的交通基础建设，对于国家和民族的发展意义深远。秦驰道和罗马古道的建设，为古代东西方文明的发展繁荣奠定了基础。进入现代社会后，高速公路又被视作国家发展的“大动脉”。国家的兴盛和衰败，往往从其公路体系建设和经营维护情况就可见一斑。
改革开放以来，“要想富，先修路”的口号响彻神州大地。中国作为高速公路的“后发者”，用仅仅30年时间就取得甚至超越了西方发达国家近百年的成绩，让中华民族的伟大复兴事业也走上了“快车道”。
在自身发展的同时，中国通过 “一带一路”建设，以道路交通等基础设施建设为着力点，如两千多年前的张骞“凿空”西域一般，让周边、沿线国家搭上中国发展的快车，在构建人类命运共同体的道路上加速前行。
《习近平谈治国理政》为何能在全球圈粉？ 有一本书，被秘鲁总统库琴斯基、印度共产党（马）总书记西塔拉姆?亚秋里等政要摆在案头，也被脸书首席执行官扎克伯格视为必读书目。这本书，坦桑尼亚的执政党和政府高级官员人手一册，越南国家政治出版社为所有司局级干部配送一本。法国前总理让－皮埃尔?拉法兰为它专门作了长篇笔记，柬埔寨以国家名义为它举办专题研讨会，首相洪森还希望获得其电子版，以便在手机上反复阅读…… 这本书，就是《习近平谈治国理政》。 【详细】