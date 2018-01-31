中国国际进口博览会在瑞典举行路演

本报斯德哥尔摩1月30日电 （记者黄云迪）中国商务部、中国驻瑞典大使馆与中国国际进口博览局30日在瑞典首都斯德哥尔摩中国文化中心联合举办中国国际进口博览会路演，瑞典外交部、瑞中贸易委员会及瑞典商界代表出席活动。

中国商务部外贸司副司长王东堂表示，中国国际进口博览会是世界进口领域“第一展”，在国际贸易发展史上是一大创举。通过举办进口博览会，中国将以更加积极的姿态向全球扩大市场开放，在更大范围、更广领域、更深层次上发展开放型经济。中国与瑞典互为重要的经贸合作伙伴，近年来，中瑞两国经贸呈现稳定快速发展态势，不断取得重要进展。希望在此形势下，瑞典企业可以利用进口博览会的平台抓住中国机遇。

在随后的问答环节中，与会瑞典商界代表表现出了对本次博览会的强烈参与热情。

首届中国国际进口博览会定于今年11月5日至10日在上海举行。

《 人民日报 》（ 2018年01月31日 21 版）

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