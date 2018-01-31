外交部举行2018年新年招待会

本报北京1月30日电 （记者李宁）外交部30日在钓鱼台国宾馆芳菲苑为各国驻华使节和国际组织驻华代表举行2018年新年招待会。中共中央政治局委员、国务委员杨洁篪，有关部门负责人及中外来宾约400人出席。

外交部长王毅在致辞中表示，2018年是中国改革开放40周年和中国共产党十九大之后的开局之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持走和平发展道路，奋力谱写中国特色大国外交新篇章。我们将坚持对外开放的基本国策，坚持互利共赢的开放战略，积极参与全球治理体系改革和建设，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展，深入推进“一带一路”建设，办好博鳌亚洲论坛、上海合作组织峰会、中非合作论坛峰会和中国国际进口博览会等主场外交活动。我们将扩展深化全球伙伴关系网络，积极构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架，践行亲诚惠容理念深化同周边国家关系，秉持正确义利观加强同广大发展中国家团结合作。

马达加斯加驻华大使维克托·希科尼纳代表各国使团祝愿中国人民新春快乐。他高度评价习近平主席提出的构建人类命运共同体理念，祝贺中国外交2017年取得了丰硕成果，表示在新的一年里，各国要进一步深化友谊，加强合作，共同致力于世界和平与发展。

《 人民日报 》（ 2018年01月31日 03 版）

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