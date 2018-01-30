王毅：我们期待2018年的世界多一些开放合作信任 少一些封闭摩擦隔阂

新华社北京1月30日电（谭晶晶 沈御风）外交部长王毅30日在外交部2018年新年招待会上表示，2018年是中国改革开放40周年和中国共产党十九大之后的开局之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持走和平发展道路，奋力谱写中国特色大国外交新篇章。

他说，我们期待，2018年的世界多一些开放、少一些封闭。我们将坚持对外开放的基本国策，坚持互利共赢的开放战略。积极参与全球治理体系改革和建设，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展。深入推进“一带一路”建设，落实首届高峰论坛成果，启动筹备第二届高峰论坛。办好博鳌亚洲论坛、上海合作组织峰会、中非合作论坛峰会和中国国际进口博览会等主场外交活动，助推开放发展的时代潮流。

王毅说，我们期待，2018年的世界多一些合作、少一些摩擦。我们将扩展深化全球伙伴关系网络，积极构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架，践行亲诚惠容理念深化同周边国家关系，秉持正确义利观加强同广大发展中国家团结合作，为中非、中拉、中阿合作机制注入新的时代内涵，打造新型国际关系的样版。

他说，我们期待，2018年的世界多一些信任、少一些隔阂。面对纷繁复杂的国际形势，各国应增进互信，减少猜忌，以政治手段解决热点难点问题，携手争取多赢共赢的光明前景。中国将坚持国家不分大小、强弱、贫富一律平等，坚持以对话解决争端、以协商化解分歧，坚持政治解决地区热点问题并为此发挥建设性作用。

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