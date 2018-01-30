文莱苏丹突然改组内阁　多名资深部长遭撤换

新华社斯里巴加湾市１月３０日电（记者薛飞）文莱国家元首、苏丹哈桑纳尔·博尔基亚３０日下午在国家广播电视台发表特别讲话，突然宣布改组内阁，多名内阁资深高官遭撤换。
哈桑纳尔在讲话中表示，新一届政府任期仍为五年，希望新政府履职尽责，为国家发展和人民福祉而努力。但他没有透露突然改组原因。
此次改组变动较大，上一届内阁１１名部长级官员中６人遭撤换，其中包括首相府部长兼外交与贸易部第二部长林玉成、首相府部长兼能源与工业部长亚斯敏等多名资深高官。而９名副部长级高官中，包括国防部副部长等在内的４名官员被撤换。哈桑纳尔本人继续担任政府首相、国防部长、外交与贸易部长以及财政部长。
分析人士认为，林玉成等部分政府高官年事已高、体弱多病，被撤换在情理之中。此外，在文莱经济高度依赖油气产业的背景下，此次改组还表明了哈桑纳尔对现内阁多名官员不作为、经济多元化进展缓慢的不满。
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