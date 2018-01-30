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刘洋做客培元文化公益讲堂 畅谈“雕塑人生”

2018年01月30日16:14  来源：人民网-国际频道
 
刘洋27日在北京市西城区第一文化馆开设讲座。贾文婷摄影
刘洋27日在北京市西城区第一文化馆开设讲座。贾文婷摄影

人民网北京1月30日电 受培元文化公益讲堂之邀，国际雕塑创作营联盟秘书长刘洋27日在北京市西城区第一文化馆开设讲座，与听众分享他代表中国雕塑家行走28个国家和地区创作60余件大型公共雕塑的经历。

面对青少年观众，刘洋用通俗的语言向大家介绍了雕塑的概念、展示过去7年间自己行走五大洲的足迹及雕塑作品。刘洋说，希望这次讲座，为小朋友们创造了解雕塑的机会，让大家对雕塑产生兴趣。现场观众对本次讲座内容也是非常感兴趣，频繁提问、上台互动，气氛活跃。

国际雕塑创作联盟，简称ISSA，是世界唯一的雕塑创作营间的合作组织，也是全球雕塑界最高规格的学术组织，它成立于2012年，目前旗下有35个国家和地区的59个成员，遍布五大洲。

培元公益讲堂由培元文化和北京市西城区第一文化馆合作举办，旨在为普通民众特别是青少年提供丰富的通识性知识讲座，提高年轻人的人文素养和美学修养。（贾文婷）

(责编：贾文婷、常红)
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