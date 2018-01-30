芬兰连任总统：我看不到任何改变对俄政策的理由

芬兰总统绍利·尼尼斯托28日在选举中以绝对优势胜出，成功连任。他在投票结束后谈及与近邻俄罗斯的关系，说没有理由改变芬兰现有对俄政策。
考虑到自身地缘政治位置，芬兰近年努力在北大西洋公约组织与俄罗斯之间维持微妙平衡。尼尼斯托当天晚些时候在记者会上说，芬兰将继续发展与俄罗斯的睦邻友好关系。
“我看不到任何改变对俄政策的理由，”他说，“我们对乌克兰、克里米亚局势持不同观点，但重要的是发展睦邻友好关系。”
尼尼斯托在总统选举第一轮投票中获得62.7%的选票，再次当选，任期将持续至2024年。他说，获得连任表明选民满意他第一届任期内的政策主张。
芬兰去年5月接任北极理事会轮值主席国。俄罗斯“卫星”通讯社报道，俄芬两国关系近来升温，双方均表露在北极事务等领域强化合作的意愿。
“尼尼斯托的策略相当成功，”赫尔辛基大学欧洲学者朱哈纳·奥内斯洛马说，“尤其在处理（与俄罗斯以及）与（俄总统弗拉基米尔·）普京的关系方面。”（闫洁）【新华社微特稿】
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