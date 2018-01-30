参与非法集会 普京的最强“挑战者”被捕

俄罗斯反对派人士阿列克谢·纳瓦利内28日因为在首都莫斯科参与非法集会被捕，当天晚些时候获释。
俄罗斯内政部信息显示，这一政府部门批准了当天全国46个地区的集会，但莫斯科、俄第二大城市圣彼得堡、远东城市符拉迪沃斯托克等地集会不在批准之列。
纳瓦利内发起集会，抗议定于今年3月举行的总统选举。路透社报道，他的支持者多为大城市里的年轻人，但集会参加人数低于预期。
俄公民社会和人权理事会主席米哈伊尔·费多托夫告诉“卫星”通讯社记者，将汇总全国集会情况，上报总统弗拉基米尔·普京。理事会数据显示，当天全国大约5000人参与集会。
纳瓦利内的律师奥尔加·米哈伊洛娃告诉媒体记者，纳瓦利内获释时未遭指控，但仍面临法庭审理。如果发起及参与非法集会罪名成立，纳瓦利内将面临最长30天监禁。
纳瓦利内是俄罗斯知名反对派人士。2017年12月25日，俄中央选举委员会全票驳回他参加2018年总统选举的申请，理由是他因挪用公款在当年2月被判监禁，虽缓期执行，但不再有资格参选总统。
纳瓦利内指责那项判决出于政治动机，呼吁抵制选举。
西方媒体一度视纳瓦利内为普京最强“挑战者”，对他的动向极为关注。不过，路透社承认，28日集会规模不如预期说明纳瓦利内的影响力在下降。
普京2017年12月6日宣布参加今年3月总统选举，以谋求连任。多项民意调查显示，普京享有较高民众支持率，可能在选举中“轻松胜出”。
就反对派方面缘何缺乏有力竞争者，普京曾说，多数反对派人物着力“制造噪音”，没有造福俄罗斯的竞选施政纲领。（郑昊宁）【新华社微特稿】
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