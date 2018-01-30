特朗普接受昔日“学徒”采访 称英“脱欧”太软

美国总统唐纳德·特朗普在28日播出的专访中称，如果他是英国首相，将以更强硬姿态与欧洲联盟谈判“脱欧”事宜，还称他成功预测了英国“脱欧”公投结果。

【“我会更强硬”】

英国独立电视台（ITV）当地时间28日晚播出主持人皮尔斯·摩根在瑞士达沃斯世界经济论坛期间对特朗普的专访。

摩根曾是英国小报《每日镜报》编辑，2008年获得特朗普主持的真人秀《名人学徒》的年度冠军。他眼下在英国独立电视台主持至少两档节目。

摩根问特朗普，英国与欧盟的“脱欧”谈判中，首相特雷莎·梅是否处于“有利位置”。特朗普不置可否，只是说：“我不会用他们的方式谈判……我的态度有所不同。”

当摩根追问如何不同时，特朗普说：“我会说‘欧盟没有别人说得那么好’，我会以更强硬的立场脱离（欧盟）。”

去年3月底，英国正式向欧盟递交“脱欧”信函。同年12月，双方艰难结束“分手费”等议题谈判，开始着手第二阶段谈判，将聚焦英国“脱欧过渡期”和英欧未来关系。

英国执政党保守党内对“脱欧”存在分歧，另一方面，欧盟重量级人物不时发表挽留英国的言论。

和特朗普相似，英国政坛坚定的“脱欧”派批评政府立场太软。前北爱尔兰大臣特雷莎·维利尔斯28日在英国《每日电讯报》上发表文章说，她担心英国“脱欧”“有实无名”，名义上离开，但双方实质关系不变。保守党“疑欧”派议员雅各布·里斯－莫格几天前发表讲话时指责政府受到欧盟方面“胁迫”。

【成功预测“脱欧”】

特朗普还称，在2016年6月英国“脱欧”公投开始前，他就成功预测了结果。“有贸易的原因，但主要是移民……我了解英国人……他们不想让全世界各地的人住到英国来。他们对这些人一无所知。”特朗普说。

限制移民是特朗普竞选总统期间的承诺和执政以来的工作重心之一。

摩根援引特朗普的话对媒体说，特朗普受到特雷莎·梅的邀请，今年将两次访问英国，一次是夏天北约峰会期间，另一次是秋天的国事访问。英国首相府未证实摩根的说法。

特朗普去年1月上任后，特雷莎·梅是首名到访美国的外国领导人。尽管特朗普接受了去年年底前访英的邀请，但迄今未能成行。他与特雷莎·梅曾因移民问题“互怼”，还就《巴黎协定》、伊朗核问题协议等议题立场不一。

【没收到婚礼邀请】

英国王室去年11月底宣布，哈里王子与美国籍未婚妻梅根·马克尔的婚礼将于今年5月在英国举行。摩根问特朗普有没有收到观礼邀请。特朗普答道：“据我所知没有。”

在2016年美国总统选举期间，马克尔支持民主党候选人希拉里·克林顿。她称特朗普“造成分裂”、“有厌女症”。

特朗普没有回答如果收到邀请是否会应邀前往，仅表示哈里和马克尔“看起来是一对佳偶”，“希望他们快乐”。（郭倩）（新华社专特稿）

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