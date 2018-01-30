新华社北京1月29日电 中华人民共和国主席习近平根据全国人民代表大会常务委员会的决定任免下列驻外大使：
一、免去姚敬的中华人民共和国驻阿富汗伊斯兰共和国特命全权大使职务；任命刘劲松为中华人民共和国驻阿富汗伊斯兰共和国特命全权大使。
二、免去易先良的中华人民共和国驻斯里兰卡民主社会主义共和国特命全权大使职务；任命程学源为中华人民共和国驻斯里兰卡民主社会主义共和国特命全权大使。
三、免去徐步的中华人民共和国驻东盟使团团长、特命全权大使职务；任命黄溪连为中华人民共和国驻东盟使团团长、特命全权大使。
四、免去李宝荣的中华人民共和国驻智利共和国特命全权大使职务；任命徐步为中华人民共和国驻智利共和国特命全权大使。
五、免去曲喆的中华人民共和国驻爱沙尼亚共和国特命全权大使职务；任命李超为中华人民共和国驻爱沙尼亚共和国特命全权大使。
六、免去张平的中华人民共和国驻斐济共和国特命全权大使职务；任命钱波为中华人民共和国驻斐济共和国特命全权大使。
七、免去王克（女）的中华人民共和国驻巴巴多斯特命全权大使职务；任命延秀生为中华人民共和国驻巴巴多斯特命全权大使。
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