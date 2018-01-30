让共赢共享旗帜高高飘扬

2017年1月11日，在肯尼亚蒙巴萨，当地民众在中国承制的蒙内铁路首批内燃机车旁载歌载舞。新华社记者 孙瑞博摄

瑞士达沃斯，阿尔卑斯山系海拔最高小镇。全球政要和精英每年伊始会聚于此，希望登高远眺，看清这纷繁世界、理出那浩荡大势。

变革的时代，呼唤伟大的思想。伟大的思想，启迪人类的未来。一年前，国家主席习近平在达沃斯和日内瓦发表两场历史性演讲，从全局和全球视角，从哲学和时代高度，阐释中国的经济全球化主张和构建人类命运共同体思想，深刻回答“人类社会何去何从”这一根本性问题，其真理之光点亮暗夜，其智慧之声传遍大地，其震撼之效延绵至今。

激起“塑造共同未来”的全球共鸣

“中国方案是：构建人类命运共同体，实现共赢共享。”一年来，习近平主席在联合国日内瓦总部演讲的这句话，不仅被全球媒体反复引用，更成就当代中国思想走上世界舞台的经典瞬间。

今年的达沃斯世界经济论坛年会将“在分化的世界中打造共同命运”作为主题。现年80岁的论坛创始人兼执行主席施瓦布教授对媒体直言：这个主题就是延续习近平主席去年在达沃斯阐述的构建人类命运共同体理念。

这位经历两次世界大战、经营达沃斯论坛近半个世纪、见惯世界风云变幻的经济学家坚信：“习近平主席在达沃斯的演讲是中国与世界关系的重要转折点，具有历史性意义。”

“如果我们回看过去5年，可以说那确实是一个转折点，中国向世界领导者的角色更近了一步。”对于习近平主席这两场演讲，美国彼得森国际经济研究所名誉所长弗雷德·伯格斯滕同样用了“转折”这个词。

人类社会演进到今天，从未像现在这样相互联系、相互依存，商品、资本、信息、人员在全球范围高速流转，“地球村”让我们紧密相连。同时，世界又处在动荡不安、风险积聚之中。发展鸿沟扩大，保护主义抬头，“逆全球化”思潮涌动，军事冲突时有发生，恐怖主义、难民危机、气候变化等威胁持续蔓延。

开放还是保守、合作还是封闭、变革还是守旧？在这重要的抉择时刻，习近平主席在达沃斯和日内瓦的演讲催人思考、给人力量，穿透暗流与迷雾，标注了中国当代思想指引世界变革、塑造共同未来的“转折点”，产生越来越强烈的全球共鸣。

“习近平主席提出的构建人类命运共同体等理念在实践中不断丰富发展，成为给全世界共同发展和繁荣创造条件的思想。”俄罗斯科学院远东研究所高级研究员亚历山大·伊萨耶夫说。

坚持创新驱动，打造富有活力的增长模式；坚持协同联动，打造开放共赢的合作模式；坚持与时俱进，打造公正合理的治理模式；坚持公平包容，打造平衡普惠的发展模式。这是习近平主席基于对经济全球化实质的精准把握，在达沃斯论坛上为世界经济增长、治理和发展模式提出的系统思想。

“一年来世界经济发展的状况印证了习近平主席的演讲内容，”巴基斯坦外交部长阿西夫说，“经济全球化、自由贸易、互联互通是世界经济发展的唯一出路。”

在天寒地冻的达沃斯，由去年习近平主席演讲引发的全球化讨论却热火朝天。呼应中国主张的声音正在积聚。法国总统马克龙在演讲时提出，许多民众没能分享全球化的好处，全球化要更具包容性和可持续性。印度总理莫迪说，解决全球化势头减缓的办法“不是孤立主义，而是理解和接受变革，并为变革时代制定出灵活政策”。

德国总理默克尔认为：“关上大门，自我鼓励，不会把我们带向美好未来，保护主义不是答案。”巴西总统特梅尔则亮明态度：巴西希望扩大开放，加强多边合作，坚定支持世界贸易组织等多边合作机制。

在达沃斯演讲中，美国总统特朗普仍强调“美国优先”。不过麦肯锡公司亚太区董事长斯尼德注意到，相比过去，特朗普这次专门说到“美国优先”并非“美国孤立”，“是较为积极的信号”。

“显而易见，如今全球化的首席小提琴手是中国。”俄罗斯人民友谊大学教授塔夫罗夫斯基总结道，中国致力于塑造更加公正的世界秩序。

习近平主席去年的演讲“非常符合联合国所追求的方向——国际团结、多边主义和自由贸易”，联合国日内瓦总部总干事穆勒对中国作用期许有加，“我们需要驱动者，需要中国这样的大国来帮助我们实现共同的目标”。

担起“建设更美好世界”的共同责任

“世界命运应该由各国共同掌握，国际规则应该由各国共同书写，全球事务应该由各国共同治理，发展成果应该由各国共同分享。”在联合国日内瓦总部演讲中，习近平主席接连用四个“共同”强调多元合作、共担责任的道理。

众行方可致远。当今世界，没有哪个国家能够独自应对人类面临的各种挑战，也没有哪个国家能够退回到自我封闭的孤岛。“改善国际治理体制，不能仅靠一国之力、一己之力。”联合国前秘书长潘基文说。

下大力气发展全球互联互通，让世界各国实现联动增长；构建开放型世界经济，促进贸易和投资自由化便利化；推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。这正是习近平主席在达沃斯和日内瓦演讲中反复强调的“中国方案”，也是中国向世界发出的携手共建繁荣世界的诚挚邀约。

今年1月，成立满两年的亚投行交出亮丽成绩单：参与投资了12个亚非成员的24个基建项目，贷款总额超过42亿美元，成员由最初的57个扩至84个。习近平主席说过，亚投行应“成为构建人类命运共同体的新平台”。这家由中国首倡、多方参与的国际金融机构从无到有，以实际行动赢得国际社会认可，成为中国“共商共建共享”全球治理观的生动体现。

分化的世界，需要更多的共同担当、协调合作。施瓦布说：“我们首先应建立新的合作模式。而这样的合作，必须排除狭隘的利益观，必须建立在人类共同命运的基础之上。”

毛里求斯前总统卡萨姆·乌蒂姆说：“中国的全球治理主张有鲜明的多边色彩，与非洲的主张高度一致。特别是‘一带一路’倡议，将在非洲脱贫战役中发挥重要作用。”

“一带一路”，被誉为造福人类的两条弧线，凝结着中国与世界各国共担发展责任的努力。4年多来，中国同80多个国家和组织签署了共建“一带一路”政府间协议，在倡议框架下对有关国家投资已超过500亿美元，创造了近20万个就业岗位。“一带一路”为共赢共享发展插上梦想的翅膀，演奏起构建人类命运共同体的宏伟交响。新加坡总理公署部长陈振声说，面对这个分化的世界，共建“一带一路”很可能是最好的应对方案。

“善学者尽其理，善行者究其难。”从累计派出近4万人次维和人员，成为联合国维和行动主要出兵和出资国，到创建湄公河流域执法安全合作机制；从大力推进减贫事业，到积极开展对外援助；从坚定支持和落实气候变化《巴黎协定》，到举办中埃文化年、中俄媒体交流年、中拉文化交流年；从主办APEC（亚太经合组织）北京会议、G20（二十国集团）杭州峰会、金砖国家领导人厦门会晤，到举行“一带一路”国际合作高峰论坛、中国共产党与世界政党高层对话会……中国始终携手世界，共担责任，共迎挑战，以思想的力量凝聚广泛共识，以实践的能力展现时代担当。

正如西班牙皇家埃尔卡诺研究所首席研究员埃斯特万所说：“中国的不断前进，令它成长为可为其他国家提供榜样的世界大国，成为确保全球公共福祉的领导者。”

聚起构建人类命运共同体的前行力量

古往今来，过上幸福美好生活始终是人类孜孜以求的梦想。习近平主席在达沃斯和日内瓦两场历史性演讲，抓住了世界各国人民对和平、发展、繁荣的向往这一最大公约数，以构建人类命运共同体理念，将每个民族、每个国家的前途命运紧紧连在一起。

瑞士著名诗人、诺贝尔文学奖获得者施皮特勒说：“找到同呼吸、共命运的朋友是人世间最大的幸福。”基辛格在其著作《世界秩序》中说：“评判一代人时，要看他们是否正视了人类社会最宏大和最重要的问题。”

“这个世界，各国相互联系、相互依存的程度空前加深，人类生活在同一个地球村里，生活在历史和现实交汇的同一个时空里，越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。”2013年3月，习近平在就任国家主席后首次出访的首场重要演讲中，向世界明确提出“命运共同体”理念。

此后5年间，伴随习近平主席纵横寰宇的出访足迹，构建人类命运共同体理念不断充盈完善、生发生长，贯穿于中国特色大国外交的方方面面，成为新时代中国与世界实现共赢共享的鲜明旗帜，成为习近平主席思考和破解人类最宏大最重要问题的理论与实践创新。

2015年9月，习近平主席在全球瞩目下首登联合国讲坛，提出打造人类命运共同体的总布局和总路径，为国际关系发展带来新气象。20分钟讲话，赢得15次热烈掌声。时隔一年多，习近平主席在古朴庄重的日内瓦万国宫，以宏大视野和哲学思维，再次深刻、全面、系统阐述构建人类命运共同体理念。讲到关键处，几乎句句赢得掌声。

坚持对话协商、共建共享、合作共赢、交流互鉴、绿色低碳，建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。围绕构建人类命运共同体，中国形成了科学完整、内涵丰富、意义深远的思想体系。法国前总理拉法兰将其称为“全球在21世纪的重要使命”。第71届联合国大会主席彼得·汤姆森说：“对我而言，这是人类在这个星球上的唯一未来。”

大道之行也，天下为公。“我们应该凝聚不同民族、不同信仰、不同文化、不同地域人民的共识，共襄构建人类命运共同体的伟业。”习近平总书记在中共与世界政党高层对话会上的主旨讲话，展现出中国这一大国、中国共产党这一大党的天下情怀和品格风范，在广袤时空中透射出强大的感召力和塑造力。

曾担任总理顾问的印度观察家研究基金会主席库尔卡尼说：“当今世界，再也没有第二位领导人能够集合如此强大的力量与智慧，能够如此坚定地谈论整个人类的共同未来。”

“当世界一些政治人物大谈‘本国优先’的时候，中国领导人却说出截然不同的话，让热爱和平的人们倍感悦耳的话。在中国看来，有利于全人类，就有利于中国；反过来，对中国好的事，对全人类也有好处。”库尔卡尼说。

过去5年来，在构建人类命运共同体理念指引下，中国不断以积极姿态参与全球治理和重大国际行动，为破解和平赤字、发展赤字、治理赤字，发出中国声音，提出中国方案，展现中国智慧。

在时代风云激荡中，“中国已成为多边主义的重要支柱，而我们践行多边主义的目的，就是要建立人类命运共同体”。联合国秘书长古特雷斯对中国的理念与行动给予高度评价。

“积力之所举，则无不胜也；众志之所为，则无不成也。”世界命运掌握在各国人民手中，人类前途系于各国人民的抉择。今天，中国与世界的关系站到新的历史起点上。迈向伟大复兴的中国，愿与世界各国一道，同舟共济、同心协力，凝聚起构建人类命运共同体的前行力量，共同开创人类美好的未来。

（新华社北京1月29日电 记者：韩 墨 辛俭强，参与记者：翟伟、邓茜、凌馨、沈忠浩、田栋栋、聂晓阳）

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