忽培元：岩石、大树——海岳精神

【编者按】应邀参加中国网生态中国频道主办2018部长将军新春团拜会献辞。

新中国的，

老将军，

老部长。

你们倍受敬重，

值得自豪！

因为你们，

在人民的心目中，

是大地上的岩石，

是托举起，

人民共和国，

巍峨大厦的，

基石、脊梁！

是抵御过，

狂风暴雨，

八级地震的，

中坚力量。

新中国的，

老将军，

老部长。

你们在，

人民的心目中，

是根深叶茂的，

一棵棵大树，

能够为百牲，

遮风挡雨，

播阴洒凉。

那每片叶子，

都像是一首好诗，

整体更是，

很耐读的一本厚书。

因为你们的根，

深深地扎进了泥土，

把大地的愿望，

化作践行中的理想。

呵新中国的，

老将军，

老部长。

单个的岩石大树，

集合起来就是，

一座高山，

一片大海。

那峻拔与博大，

正好是人民，

渴望看到的，

海岳精神。

人民很客观，

不会因为有，

害群之马，

就否定马的祟高。

人民很深刻，

不会因为有几块岩石，

被酸雨腐蚀，

被邪气风化，

就改变对，

大山的敬仰。

坚定与博大，

这是海岳的精神，

在这无比伟岸的，

胸怀气度之下，

一切鱼鳖海怪，

统统都不存在！

呵新中国的，

老将军，

老部长。

因为你们是，

为人民服务的功勋，

人民把你们，

看得很重，

举得很高。

以习近平总书记为核心的，

党中央信任你们，

一代代的年轻人，

学习颂读你们，

为的是我们的，

党和军队，

永葆奋进青春。

作者简介

忽培元，现任国务院参事，当代著名作家、文化学者、书画家。长期担任地方党政领导，坚持文学创作、书画研习和经济社会综合调研。系资深的中国作家协会会员、中国书法家协会会员、中国传记文学学会副会长、中国红色文化研究会副会长、中国作家书画院副院长、中华诗书画院院长。

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