“朗世界读精彩全听会”在京收官

人民网北京1月29日电 由中国听力医学发展基金会主办的“朗世界读精彩‘童年星梦想’收官之作—全国优秀朗读者汇演”于1月27日在京拉开帷幕。

此次公益活动以“感恩励志”为主题，展示听障儿童的语言类艺术风采。分为《唤醒天使的耳朵》《聆听美好天使飞翔》《朗世界读精彩迎未来》《活动颁奖》四个篇章，包括多位听障儿童在内的小朗读者们进行现场朗读表演。

活动现场，来自原中国残联、原中国听力语言康复研究中心、中国听力医学发展基金会等多位听力学专家、康复专家、教育学专家、特教专家等嘉宾出席参与活动。活动得到“涵爱飞扬公益基金”、海之声听力全国服务机构、美国雷特威公司、腾讯公益“助力童年星梦想”公益项目的支持和赞助。

据了解，自2017年10月15日起，由活动发起方承办首场线上示范朗读会以来，来自全国近20个省、市地区的18个听力语言康复机构和5所首都高校大学生社团参与并承办。

截止到今年1月13日，已在全国累计举办50场线上朗读会，逐渐形成了”朗世界读精彩—‘童年星梦想’全国听障儿童朗读者大会”这一公益助力平台。

据悉，活动当天来自各省的承办方共同研讨了“朗世界读精彩”第二季的发展规划和品牌建设等战略设想。之后“朗世界读精彩”活动又将在全国各省开场。（谭咪娜）

(责编：谭咪娜(实习生)、常红)