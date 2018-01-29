春节快闪大联唱在巴西圣保罗街头上演

新华社圣保罗１月２８日电（记者陈威华）“文化中国·华星闪耀”春节快闪大联唱活动２８日在巴西圣保罗市著名的商业街保利斯塔大街举行，近３００名中巴演员的精彩表演吸引了上千巴西民众驻足观看。

由中巴武术爱好者组成的舞龙舞狮队和着喧天的锣鼓，为此次活动拉开了序幕。在总策划、华星艺术团团长李青霞的指挥下，两国歌手共同演唱《老家在中国》《龙的传人》等主题歌曲。在热烈的气氛中，由华侨华人和巴西民众参与的民族舞、旗袍秀、武术、腰鼓和街舞等依次登场，不断赢得观众的热烈掌声。

中国驻圣保罗总领事陈佩洁说，本次活动充满中国元素，让巴西民众零距离感受到中国文化。

巴中友好协会会长、前圣保罗市议员李少玉看到众多巴西年轻人满怀热情地参加这项活动深感欣慰，称赞这是中国文化影响力的真正体现。

巴西圣保罗州文化厅长若泽·佩纳饶有兴趣地观看完演出后说，当地华侨华人为圣保罗的发展作出了重要贡献，中国文化也是巴西文化多样性的重要内容。

本次活动由巴西华人协会、圣保罗华星艺术团和南美亚洲文化中心共同举办，主题是《远方的思念》，以表达海外华侨华人在新春佳节即将到来之际对祖（籍）国的深切怀念。

(责编：朱欣(实习生)、刘洁妍)