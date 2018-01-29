中国文博创意产品在德国大受欢迎

以紫禁城门的门钉、金铺首为设计元素的箱包新颖别致，从敦煌壁画汲取灵感的创意笔记本精美温馨……２７日，数千款带有中华文化元素的创意产品在德国法兰克福会展中心亮相，引起众多参观者的浓厚兴趣。

２７日至３０日，中国文物交流中心组织故宫博物院、国家博物馆、敦煌研究院等１０多家文博单位在法兰克福国际纸制品及办公用品博览会举行“中国文博创意”主题展示活动。中国驻法兰克福副总领事孙瑞英一行出席。

一位德国贺卡参展商到中国国家博物馆展台前，向中方工作人员了解各种展品的情况，并对带有大观园图案的精致贺卡赞叹不已。

在故宫博物院的展台前，３位女士被带有中国汉字、卡通皇帝人物等图案的漂亮胶带所吸引。故宫博物院的杨晓波处长笑着告诉记者：“故宫博物院的这些胶带卖得特别火。去年‘迪奥’品牌就专门买了４０款故宫的胶带用在口红（包装）上。”

杨晓波介绍说，故宫博物院此次带来４５０多个产品。根据藏品《清宫海错图》上的海洋生物设计的杯子非常受儿童喜欢。

让参观者“看得上”、“买得起”、“带得走”、“用得着”、“学得到”，让故宫文化走出紫禁城，感染更多普通民众的心灵，是故宫博物院文创事业发展的重要宗旨之一。据了解，故宫博物院研发的文博创意产品已经近万种，２０１６年销售额突破１０亿元人民币。

来自中国国家博物馆经营与开发部的蒋名未告诉记者，２０１６年１月，国博文创产品网店正式在天猫上线，２０１７年又实现了用英、俄、西三种语言面向２００多个国家的在线销售功能。

“我们准备在北京、上海和美国纽约开设敦煌文化艺术体验中心。通过数字展览、文创体验和课程等让大众全面感知敦煌文化艺术。”敦煌研究院文化创意研究中心陈海涛介绍说。

北京华夏言国际文化创意有限公司相关负责人表示，他们正在积极接触欧洲设计师，希望通过合作更好地把带有中国文化元素的产品推广到国际市场。（记者 邵莉）

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