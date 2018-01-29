专访：中国在改革开放中找到正确发展道路——访中石化原董事长傅成玉

中国石油化工集团公司（中石化）原董事长傅成玉日前在达沃斯世界经济论坛年会期间接受新华社记者采访时表示，中国在改革开放过程中找到了适合自身的发展道路，未来中国仍将继续改革开放，在确保经济平稳健康可持续发展的同时，与世界联动发展。

今年是改革开放４０周年，傅成玉说，他们这一代人参与了中国改革开放以来的全过程，见证了中国从一个经济薄弱国家发展成为世界第二大经济体。中国巨大的经济发展和社会进步有目共睹，说明中国作出了正确选择，找到了适合自身发展的道路。

谈到当今各国对于开放和全球化的态度时，傅成玉说，其实很大程度是信心问题，没有信心就会墨守成规，保守僵化；有信心就有勇气，敢于对外开放。

他说，４０年前，中国抓住世界经济结构调整提供的外部机遇这个大势，顺势而为，走出一条中国特色社会主义道路。经过几十年发展，这一道路的优势日益凸显。

傅成玉认为，中国的经济体制有助于释放经济活力、壮大经济实力，在国有经济实力不断增强并稳固发展的同时，也孕育培养出广大民营经济企业家、创业家群体，促进了民营经济发展。

他表示，十九大后，中国继续深化改革开放，“重要的是，发展成果体现和落实到人民身上，实现人民自身的发展和社会的进步，这是最令人感到兴奋的地方”。

傅成玉指出，中国经济体量巨大，而当今世界交融联动，中国的改革开放对中国自身和世界都至关重要。中国对世界的贡献首先在于将自身发展好，人民生活水平提高，消费市场扩大，这将有利于提振全球贸易；中国企业实力壮大，“走出去”的越来越多，包括参与“一带一路”建设，这将有利于增加全球投资。

傅成玉还说，在开放的过程中要具备长远发展的眼光，不能只看眼前利益，要与当地市场实际相结合，做出合理规划。大型企业“走出去”的同时，也要推动中小企业“走出去”。另外，尤其要注意“走出去”的过程要让当地普通民众受益，获得当地普遍认同，这有利于规避风险，实现可持续发展。（记者 邓茜）

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