中加旅游高峰论坛在蒙特利尔举行

中加旅游高峰论坛28日在加拿大蒙特利尔举行，中国驻加拿大大使卢沙野、中国国家旅游局代表、加拿大旅游部官员以及60多家中加旅游公司代表等近300人出席了论坛。

1月28日，中加旅游高峰论坛在加拿大蒙特利尔举行。新华网发 李保东 摄

2018年是中加旅游年。为此，中方将在加拿大举办一系列中国旅游宣介活动，其中包括3月在多伦多举办2018年中加旅游年开幕式。与此同时，加方也将在中国举办一系列加拿大旅游宣传推广活动，并于11月在中国举办旅游年闭幕式活动。

目前，中国是加拿大第三大国际游客来源地。2016年中加两国人员往来规模达135万人次。根据两国签署的关于旅游合作的谅解备忘录，两国在2025年前将双方访客人数提高一倍。（记者 李保东）

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