英媒：美国人不相信政客

英国金融时报网1月２９日发表该报专栏作家爱德华·卢斯撰写的题为《美国人不相信政客》的文章。文章说，很多美国政客是正派人士——说这话需要勇气，因为多数美国人不这么认为，他们对领导人的信任触及历史低点。

准备好迎接一个有争议的观察心得：很多美国政客是正派人士。没错，这话是我说的。似乎没有几个美国人这么认为。美国公众对其领导人的信任触及历史低点。除巴西和希腊外，没有哪个民主国家如此鄙视本国的体制。Edelman全球信任度晴雨表显示，中国公众对政府的信任度居世界之首，而美国处于另一端。

“这里没有人信任任何人，”共和党参议员林赛·格雷厄姆表示，“而大多数美国人不信任我们中的任何人。”

我们能怪他们吗？至少在某些程度上，是该怪他们。美国政府是民治、民有、民享的政府。不信任也来自于民众。华盛顿运转不灵反映了美国社会日益加深的分裂——白人与非白人之间、毕业生与非毕业生之间、城市与乡村之间、年轻人与老年人之间。美国政治已经变成了一场赢家通吃的游戏。然而，宪法只有在各方妥协的情况下才能发挥作用。美国总统唐纳德·特朗普上周能去达沃斯，是因为参议院民主党领袖查克·舒默同意让美国政府恢复运转。临时拨款支撑的时间只有３周，到时他可以让政府再次停摆。然而，眼下特朗普奚落他是“哭鼻子的查克”。

如果民主党没有让步，特朗普会怎么称呼他呢？今天两党达成协议的概率并不比昨天高。每１０名共和党人中，近８人认为移民太多；但认为移民太多的民主党人不到三分之一。其中一党绝大多数是白人。另外一党多数是非白人。特朗普称，他会乐于看到更多来自挪威的移民。但是他对非洲移民没有好话。两党在两者之间——比如墨西哥——似乎找不到共同立场。大多数所谓的“梦想者”来自拉美国家。特朗普希望从这些人手中“夺回美国”。由此可见，“哭鼻子的查克”在下月初能够保护他们的运气并不会好过上周。

信任感消失殆尽正侵蚀着西方国家的政治。但这个问题在美国最具毒性。除美国外，没有哪个民主国家正在走向少数族裔占据多数人口的未来。世界还从未经历过，当一个社会的多数族裔不再占人口多数的时候会发生什么情况。就支持公共服务而言，没有别的国家出现过这样的崩溃。

本月２６日，特朗普在达沃斯论坛上向世界各大投资者夸耀美国的优越性。在国内，他正在毁灭美国本身的治国能力。从没有哪个正经民主国家的政府首脑指责本国主要执法机构、司法机构和情报机构存在偏见。由总统任命的理应中立的官员，如今被要求向他个人效忠。

美国军队很可能是最后一个未遭特朗普批评的机构。这并非偶然。在美国的各个机构中，只有武装部队享有高度的公众信任。盖洛普的调查显示，近四分之三的美国人对军队有信心。没有别的机构能够赢得近一半美国人的信任。对国会的信任度勉强达到两位数。除非舒默准备坚守立场，否则他确实不应该让美国政府停摆。他在７２小时内就改变了主意。在此期间，特朗普在Twitter上发文称，民主党人“为了向非法移民敞开大门而把我们的军队当作人质”。你爱怎么说特朗普都可以，但他知道在哪里找到对手的致命弱点。扪心自问，哪个美国人会喜欢一个非法的外国人胜过一个公民军人？

一代人之前，因为越南战争，美国军队成了国内最令人痛恨的机构。如今，人们对军人无比敬重。

其他公共机构应该研究五角大楼是如何从“狗熊”变为英雄的。但是这个事也是两方面的。例如，如果特朗普把批评的矛头指向军队，就没有多少地方可以隐藏了。同样，如果军队对民选政界人士失去信心，美国这个共和国也会陷入麻烦。

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