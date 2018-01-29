“亲情中华”惊艳沙巴 架起中马友好桥梁

与会贵宾集体拜年。

新华网马来西亚哥打基纳巴卢1月29日电 为欢庆中马建交44周年暨沙巴马中联谊协会成立5周年，中国侨联“亲情中华”艺术团28日晚在马来西亚沙巴州首府哥打基纳巴卢进行演出，为当地献上一场中国传统文化视听盛宴。

演出由中国侨联主办，中国驻哥打基纳巴卢总领事馆支持，沙巴马中联谊协会承办。沙巴州副首席部长百林及夫人、中国驻哥打基纳巴卢总领事梁才德、沙巴州议会副议长郑观良、亚庇市市长杨文海、首长署助理部长杨爱华、中国原驻马来西亚大使柴玺、沙巴马中联谊协会会长胡逸山及当地华人华侨近千人观看了演出。

沙巴州副首席部长百林代读首席部长穆萨·阿曼的致词。

沙巴州首席部长穆萨·阿曼在致词中表示，过去五年，我看到沙巴马中联谊协会在推动马中两国人文关系方面的表现非常出色，希望沙巴马中联谊协会能够在加强两国人民关系方面，发挥更大的作用。

此次“亲情中华”艺术团来到沙巴演出，带来了杂技、民乐、少数民族歌曲等优秀文艺节目，打开了一扇让沙巴各界朋友深入了解中华文化的窗户。

中国驻哥打基纳巴卢总领事梁才德致辞。

中国驻哥打基纳巴卢总领事梁才德表示，“亲情中华”艺术团的到来，不仅让我们感受到了来自祖国的温暖和问候，也给沙巴民众带来了中国优秀的文化艺术，架起了两国人民友好交流的桥梁。

艺术团团长、中国侨联文化交流部副部长邢砚庄致辞。

“中国侨联是海外侨胞可信赖德温暖之家、团结之家、奋斗之家”，艺术团团长、中国侨联文化交流部副部长邢砚庄表示，我们此行希望通过文艺演出形式，祝贺沙巴马中联谊协会成立5周年，并带来祖籍国对海外乡亲的牵挂和祝福。在“一带一路”合作共赢历史新时期，期待沙巴华侨华人抓住机遇、发挥优势，为中马友好关系作出新的贡献。

沙巴民族舞蹈表演。

唢呐演奏《喜庆》。

当晚，沙巴民族舞蹈为演出拉开序幕，随后“亲情中华”艺术团为观众献上一场极具中华民族风韵的表演。无论是青年女高音歌唱家阮余群演唱的《我的太阳》，还是藏族歌唱组合雪莲三姐妹的《青藏高原》；无论是民族拉弦乐器演奏家季节演奏的《夜深沉》，还是唢呐演奏家侯彦秋的管乐串吹《喜庆》；无论是蒙古族蒙古利亚组合的《黑骏马》，还是口技表演艺术家许国立的口技手影戏《明星联唱》；无论是青年杂技演员王建磊表演杂技空竹《炫》，还是中国杂技团女子双人技巧《灵动》、男子四人技巧《协奏黑白狂想》和青年杂技演员赵晗龙的杂技《球技》，还有青年歌唱家淮梓伦热情似火的演唱和主持，都令现场观众如痴如醉。

杂技《协奏黑白狂想》。

“一级棒！”76岁的原亚庇建国中学校长林鉴观看完演出后十分兴奋，他告诉记者，亲眼目睹这样高水准的表演，十分荣幸。

在沙巴从事教育工作的何玉霞对演出赞不绝口，她表示，这是一场融合的表演，既有传统技艺又有民乐、歌剧，节目之间不重复，独具特色。

当地华人李女士看完演出对艺术团演员说，她平时就喜欢唱高音，但苦于找不到歌词，这次虽然没有座位，但站着也把演出看完了，还专门录了雪莲三姐妹演唱的《青藏高原》，回去可以好好学了。

“在这一台晚上当中，集合了这么多门类艺术形式的表演，非常难得，我太太和女儿对每一个节目都喜欢。”首长署助理部长杨爱华说。

沙巴马中联谊协会秘书长廖志国表示，艺术团不辞辛劳来到沙巴，虽然演出时间较晚，各位演员仍然精神百倍、全力投入为观众倾情奉献，引来全场阵阵掌声和欢呼声。

中国驻哥打基纳巴卢总领事梁才德觉得演出特别完美，他希望“亲情中华”艺术团年年都来、不要间断。

沙巴马中联谊协会会长胡逸山致辞。

沙巴马中联谊协会欢迎“亲情中华”艺术团一行的到来。

“今晚‘亲情中华’的演出是向两国人民展示中华艺术的绝好舞台”， 沙巴马中联谊协会会长胡逸山表示，马中建交进入44周年，两国关系已是“切水不断”。沙巴马中联谊协会将在未来的日子，继续高度配合马中两国在“一带一路”框架下的紧密合作，积极寻求沙巴在这伟大倡议中的定位与角色。

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