4名马里士兵遇袭身亡

新华社达喀尔１月２８日电（记者邢建桥）巴马科消息：马里军队２８日发布公报称，４名士兵在该国北部阻击自杀式爆炸袭击者时身亡。
公报说，一名自杀式爆炸袭击者当天早上试图袭击马里北部梅纳卡市一处哨所，４名士兵在阻击这名袭击者时身亡。
今年１月以来，马里接连发生袭击、触雷事件。３名法国士兵１１日在马里东部的一起汽车炸弹袭击中受伤。２５日，一辆从布基纳法索方向驶入马里的公共汽车在马里中部触雷，造成２６人死亡、多人受伤。２７日，马里北部通布图地区松皮的一处军营遭到武装分子袭击，至少１６名士兵死亡，另有十余人受伤。
２０１２年３月，马里发生军事政变。联合国安理会２０１３年４月通过决议，决定设立马里稳定团。２０１５年６月２０日，马里政府与北部地区相关武装组织完成《和平与和解协议》的最终签署。然而，马里北部地区近年来一直冲突不断，马里中部近期也呈现出暴力冲突、恐怖袭击增多的趋势。
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