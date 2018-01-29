关注贫穷从农业开始 盖茨资助研发超级作物和家畜

美国比尔与梅琳达·盖茨基金会和英国国际开发事务部26日宣布，共同出资大约1.74亿美元（约合11.12亿元人民币）资助数家英国和国际研究机构的创新型农业项目，研发“超级”作物和家畜。

路透社援引美国微软公司创始人比尔·盖茨在英国爱丁堡大学的讲话报道：“如果你关注贫穷问题，你应该关注农业。如果你关注农业，你应该关注家畜。也就是说，帮助贫穷农民从家畜身上获得尽可能多的产出。”

双方将提供4000万美元（2.56亿元人民币）用于家畜疫苗研发和使用推广；投入1.28亿美元（8.18亿元人民币）资助研发和推广营养更丰富、气候适应性更强的农作物；另投入570万美元（3641.9万元人民币）研发基因技术以提高家畜产出和健康水平，让奶牛产奶更多、鸡蛋营养更丰富。（黄敏）【新华社微特稿】

(责编：朱欣(实习生)、常红)