加泰前领导人请求回国重新组阁 英媒:回去就会被捕

加泰罗尼亚的逃亡前领导人普伊格德蒙特(Carles Puigdemont)正申请获准参加加区新一届议会会议，以组织新一届地区政府。不过英媒分析，仍处在西班牙法院通缉的他，目前在受到叛乱和煽动的指控，如果他返回该国，很可能立即被捕。

据英国天空新闻(sky news)当地时间28日援引西班牙加区“独派”议员消息，普伊格德蒙特将申请西班牙法官准许他周二出席在巴塞罗那的投资辩论会。这意味着，普伊格德蒙特必须在24小时内提出回国申请。

据了解，西班牙宪法法院早前作出裁决指出，普伊格德蒙特如想要再次当选加区领导，则必须出席加区新一届议会;且必须取得西班牙法庭允许其推进(go-ahead)该事项的令状。

去年10月份，加泰罗尼亚议会宣布“独立”，此举被西班牙中央裁定违反了西班牙宪法，普伊格德蒙特被通缉后逃到比利时。据报道，普伊格德蒙目前在西班牙可能受到叛乱和煽动的指控，如果他返回该国，他很可能会立即被逮捕。

西班牙法院的裁决实质上否决了了加泰罗尼亚“独派”议员的计划，该计划试图重新选举普伊格德蒙特为加区主席，但由于他正被通缉并不可能亲临现场，只可能使用视频链接遥控加区新政府。

此外，法院还裁定如果未经法官事先授权，普伊格德蒙特的权力即会被暂停，即使他能“亲临(physically)议事厅”。

普伊格德蒙特的同党认为，由于另一个“独派”政党一直处于摇摆中，故而普伊格德蒙特是唯一候选人，其当选应是毫无悬念。然而，当地另一支“独派”表示，虽然他们宁愿看到普格蒙特恢复执政，但他们的最高目标是在星期三之前建立一个支持“独立”的政府，以避免新的选举。

据了解，加泰“独立”事件已经成为西班牙数十年来最大的政治危机。西班牙中央政府早前通过解散加区政府、解散加泰罗尼亚议会，并召开新的地区选举，回应了去年10月加区的“独立宣言”。

(责编：朱欣(实习生)、常红)