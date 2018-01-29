马里北部一军营遭袭16名士兵丧生

据新华社达喀尔1月27日电 （记者邢建桥）巴马科消息：据马里军方消息，马里北部通布图地区松皮的一处马里部队军营27日早上遭到武装分子袭击，至少16名士兵死亡，另有十几人受伤。

当地消息人士告诉新华社记者，军营已被疏散，直升机也在事发地区进行巡逻。除了伤亡的马里士兵外，在袭击发生地发现了3名武装分子的尸体。

进入1月，马里接连发生袭击、触雷事件。1月12日，法国军队总参谋部发布新闻公报说，3名法国士兵11日在马里东部的一起汽车炸弹袭击中受伤。25日，一辆从布基纳法索方向驶入马里的公共汽车在马里中部触雷，造成26人死亡、多人受伤。死伤者包括布基纳法索公民。

2012年3月，马里发生军事政变。安理会2013年4月通过决议，决定设立马里稳定团。2015年6月20日，马里政府与北部地区相关武装组织完成《和平与和解协议》的最终签署。

《 人民日报 》（ 2018年01月29日 21 版）

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