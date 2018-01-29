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波兰纪念奥斯威辛集中营解放73周年

2018年01月29日04:18  来源：人民网－人民日报
 

　　据新华社华沙1月27日电  （记者石中玉）波兰政府27日在南部小镇奥斯威辛举行纳粹集中营解放73周年纪念活动，波兰总理莫拉维茨基、副总理希德沃以及以色列和俄罗斯驻波兰大使等参加。

　　莫拉维茨基当天发表讲话说，当年被囚禁在奥斯威辛集中营的人，失去了自己的姓名，失去了生命，留下的只有身上集中营编号的刺青。“在奥斯威辛（集中营），这样一个地方，恶魔展现出最为丑恶的嘴脸……那时，这里没有人权，甚至没有这一概念。”

　　奥斯威辛集中营幸存者布罗尼斯瓦娃·卡拉库尔斯卡在纪念活动上讲述了自己在奥斯威辛集中营时的经历。她说，自己曾两次险些被送入焚化炉。第一次，她用进入集中营前吞进腹中的钻石贿赂看守，幸免于难。第二次，她躲在煤炉中两个小时，逃过一劫。

　　纳粹德国1940年在波兰建成奥斯威辛集中营，它是纳粹德国在波兰境内设立的最大集中营，囚禁了包括波兰人在内的许多国家的人员，其中以犹太人居多。数据显示，纳粹德国在奥斯威辛集中营杀害了至少110万人。1945年1月27日，苏联红军解放了奥斯威辛集中营。


　　《 人民日报 》（ 2018年01月29日 21 版）
(责编：冯粒、袁勃)
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