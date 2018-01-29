中英探讨全球能源互联

由全球能源互联网发展合作组织和英国皇家工程院联合举办的全球能源互联网研讨会近日在伦敦举行，双方围绕全球能源互联网如何解决世界能源问题、促进世界能源变革和经济发展等问题展开讨论并签署合作备忘录。

2015年9月，中国国家主席习近平在联合国发展峰会上倡议探讨构建全球能源互联网，得到国际社会的高度赞誉和积极响应。在这个倡议下，全球能源互联网发展合作组织应运而生，成为中国在能源领域发起成立的首个国际组织。

全球能源互联网发展合作组织主席刘振亚在研讨会上介绍说，全球能源互联网是清洁主导、电为中心、互联互通、共建共享的现代能源体系，是清洁能源在全球范围大规模开发、输送、使用的重要平台，其实质就是“智能电网+特高压电网+清洁能源”。

智能电网是全球能源互联网的基础，它能够适应各类清洁能源的灵活接入和错峰调节，满足用户多样化需求。特高压电网可实现各种清洁能源跨区、跨国甚至跨洲的互联互通、优化配置，破解了超远距离、超大容量输电难题。据介绍，目前全球已投入运行的超高压和特高压输电规模超过2.5亿千瓦，另有2亿千瓦输电容量已列入规划，即将形成互联电网和输电走廊。

在诸多国家自觉寻求能源转型的基础上，构建全球能源互联网，用清洁、绿色能源满足全球电力需求，有望塑造未来全球能源发展新格局。在此次研讨会上，英方对于建设全球能源互联网的倡议高度赞赏。英国皇家工程院院士迈克尔·斯特林爵士表示：“全球能源互联网的提出适逢其时，这是一个大胆的、国际化的新思路。”

英国毕马威合伙人马特·库拉认为：“当我们谈到基础设施建设时，我们能想到的单一规划多，成体系、网络化的规划少，这种思路应该扭转。全球能源互联网是中国提出的一个全球化、体系化的倡议。”

中国近年来正在加快构建清洁、高效、安全、可持续的现代能源体系，目前已成为水电、风电、太阳能发电装机世界第一大国。“清洁能源发电已在许多国家普及，但对于发电高峰与用电高峰不匹配这一问题，往常我们只能用蓄电池来进行短时间内的匹配，而现在可以用远距离的智能电网进行时间和地区跨度更大的调配。”英国埃森哲总经理梅丽莎·史塔克表示，“此外，全球能源互联网为电力应用打开了更多思路，例如会大大促进电动汽车的发展。”

针对建设全球能源互联网过程中可能产生的问题，中英双方也进行了深入的探讨。这项全球性的基础设施工程预计耗资达50万亿美元，资金如何到位，除了充分实行市场化运营、引入民间资本等方法外，还需拓宽思路；特高压电网对技术和运营的要求极高，如何在全球各地区实现统一管理，仍有待相关行业标准的出台；怎样将目前各国各自为政的能源建设理念上升到全球性战略眼光，思想上也需要进一步转变。

中英两国在发展清洁能源方面的思路高度契合，合作前景广阔。去年12月，第五次中英能源对话在北京召开。双方签署了《中英清洁能源合作伙伴关系实施行动计划》，还宣布了一系列合作协议。在合作备忘录签署后，中国和英国也将继续通力合作，发挥各自优势，共同推进构建全球能源互联网。

（本报伦敦1月28日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月29日 03 版）

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