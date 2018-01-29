命运与共  信念之源（钟声）

习近平主席倡导的创造历史的勇毅和思想，恰是当今世界迫切需要的信念之源

刚刚过去的一周，达沃斯风向成为世界关注焦点。第四十八届世界经济论坛年会历时4天，围绕“在分化的世界中打造共同命运”，包括70位国家元首或政府首脑以及38位国际组织负责人在内的3000名嘉宾展开了广泛的观点交锋与头脑风暴。

分化的世界意味着什么？论坛创始人兼执行主席施瓦布多次谈到，当今世界，国家之间地缘战略竞争加剧，社会内部分歧加深，包容性发展和世界资源保护不力，现有多套全球治理体系同时面临着失灵风险。向来以问题导向设置议题的世界经济论坛，今年开展了一系列涉及国际安全、环境保护、世界经济等领域的分论坛讨论：各行各业的决策者该如何制定新的能源战略？全球经济尽管向好，但过热的市场是否有新一次金融危机的征兆？人类能否通过某种方式，建立起人与科技以及科技公司之间的包容与信任？面对气候变化日益严峻，人类未来何去何从？一系列问号背后正是打造共同命运需要付诸实践的具体内涵。纷繁复杂的挑战面前，呼唤建设性的全球解决方案与负责任的协调行动。

各国领导人纷纷亮出关于经济全球化的观点，汇聚成政策风向。积极的迹象是，共识的主流浩浩荡荡。意大利总理真蒂洛尼从人类发展的视角阐明全球化的重要意义，“看看我们的历史，我们的根，那就是全球化的”；法国总统马克龙呼吁实现兼具包容性和可持续性的全球化发展，认为经济增长的成果没有让更多人受益、被更多人分享，是世界出现分化的重要原因；英国首相特雷莎·梅则表示，英国支持自由贸易和全球规则体系，并认为应该继续加以推进，确保各方从全球经济中受益。

透过各国领导人的发言以及各界讨论，关于全球化的共识更为明确：虽然目前全球化遇到了一些问题，但这并不是全球化本身导致的，相反人们应该进一步推动并引导全球化进程，以便让更多人从中受益。

“人类已经成为你中有我、我中有你的命运共同体，利益高度融合，彼此相互依存。每个国家都有发展权利，同时都应该在更加广阔的层面考虑自身利益，不能以损害其他国家利益为代价。”习近平主席一年前的论断，持续在世界范围内彰显启迪思想、引领行动的价值。本届年会期间，中方代表重申牢固树立人类命运共同体意识，让世界更美好、让人民更幸福的美好愿景，也进一步强调了过去40年中国经济高速增长靠的是改革开放，未来推动经济高质量发展仍然要靠改革开放的中国方略。

事实证明，反全球化的声浪终归没有可能在大台面上掀起风潮。即便乍看上去标榜“特立独行”的，也作出了不求“形单影只”的表白。毕竟，这就是经济全球化的时代，命运与共不仅是个道理，更是不争的事实。正如印度总理莫迪援引印度古代经典时所强调，世界是一个大家庭。有了共同的挑战，于是有了团结的基础。亦如阿根廷总统马克里所表示，孤立只会加深贫困，每一个国家都本应是世界的一部分。

矛盾无可避免，然智者善为，能者善行。“世界历史发展告诉我们，人类文明进步历程从来没有平坦的大道可走，人类就是在同困难的斗争中前进的。再大的困难，都不可能阻挡人类前行的步伐。遇到了困难，不要埋怨自己，不要指责他人，不要放弃信心，不要逃避责任，而是要一起来战胜困难。”习近平主席倡导的创造历史的勇毅和思想，恰是当今世界迫切需要的信念之源。

2018年的达沃斯，又一次见证了中国智慧的世界共鸣。携手打造人类命运共同体，势之所趋，势不可挡。

《 人民日报 》（ 2018年01月29日 03 版）

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