中共十九大精神对外宣介团访问荷兰

应荷兰自民党邀请，中组部部务委员兼组织一局局长李小新于１月２５日至２７日率中共十九大精神对外宣介团访问荷兰。

访问期间，李小新分别会见荷兰议会一院第一副议长弗里尔曼，自民党副主席韦策尔斯，议会二院议员布鲁克，工党外事负责人、议会二院议员普劳曼和外交部政治副总司长德兹万。李小新还出席中国驻荷兰使馆举办的十九大精神专题宣介会并发表主旨演讲，来自荷王室、政府、议会、智库、企业、媒体等各界代表约１２０人出席。

李小新全面介绍了十九大主要精神和重要意义，重点阐释了习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记提出的人类命运共同体理念。荷方祝贺中共十九大成功召开，赞赏大会提出的宏伟目标，表示希望抓住中国发展带来的机遇，进一步提升两国关系水平，加强双方在“一带一路”框架下的互利合作。

(责编：杨牧、刘洁妍)