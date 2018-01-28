追回贪腐资金 沙特释放多名官员

沙特阿拉伯政府官员26日说，在本轮“反腐风暴”中，多名涉腐官员及富商与沙特当局达成和解协议，已经或即将获释。

这名官员以未获授权对外发布消息为由，拒绝公开自己的姓名，也没有透露这些和解协议的具体条款。但外界普遍认为，多名贪腐官员同意交出非法所得资金，以换取人身自由。

本轮“反腐风暴”始于2017年11月4日，最初有11名王子、38名前任或现任政府官员、军方官员以及商业大佬被扣押，后续又有更多人落马。截至同年11月9日，已有200多人被扣，面临挪用公款、受贿、洗钱、敲诈勒索等指控。

沙特当局估算这些人的贪腐总额高达1000亿美元，曾表示决意从他们手中追回贪腐资金。在被捕者中，前国王阿卜杜拉的儿子米特阿卜·本·阿卜杜拉被控担任国民卫队司令期间在军火交易中中饱私囊，而他2017年11月下旬同意支付超过10亿美元和解金，随即获释。

沙特财政大臣穆罕默德·贾丹24日表示，从嫌疑人处得到的和解金将帮助政府补助民众，以应对不断上涨的物价。

沙特官员26日告诉路透社记者，最新获释人员包括媒体大亨瓦利德·易卜拉欣、富商法瓦兹·阿霍凯尔、王家法院前院长哈立德·图维吉里、气象和环境保护局前局长图尔基·本·纳赛尔。

易卜拉欣旗下的中东广播公司总裁萨姆·巴尼特在写给员工的最新内部电子邮件里说，易卜拉欣已经获释，回到位于首都利雅得的家中。

市场分析人士说，随着多批涉腐人员、尤其是商业大佬近期达成和解协议，他们旗下的公司有望安抚投资者，让股价有所回升。过去2个多月里，受贪腐丑闻拖累，多家公司股价曾出现暴跌。

沙特总检察长沙特·穆吉卜24日证实，当局仍然拘押着95名腐败嫌疑人。这些嫌疑人如果没能与检方达成和解协议，将被提起公诉、进而接受审理。

【沙特首富何去何从？】

号称“中东巴菲特”的沙特首富阿勒瓦利德·本·塔拉勒王子也在本轮“反腐风暴”中被扣押，备受外界关注。

阿勒瓦利德王子旗下拥有沙特王国控股公司，美国《福布斯》杂志估算他的身家达到167亿美元。本月早些时候，沙特政府消息人士称，阿勒瓦利德王子正与政府商量“和解”，但尚未就具体内容达成一致。

阿勒瓦利德王子27日在被扣押的丽思卡尔顿酒店接受采访，透露说有望在今后几天内洗清罪名而获释。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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