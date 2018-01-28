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联合国将派代表参加叙利亚全国对话大会

2018年01月28日09:38  来源：新华社
 

联合国秘书长古特雷斯的发言人迪雅里克２７日发表声明，宣布古特雷斯决定派代表参加由俄罗斯主持的叙利亚全国对话大会。

迪雅里克在这份发自埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的声明中说，古特雷斯充分听取了联合国秘书长叙利亚问题特使德米斯图拉有关叙利亚问题维也纳和谈的相关通报。考虑到俄罗斯已声明，叙利亚全国对话大会的成果将作为联合国主导的叙利亚问题日内瓦和谈进程的一部分，古特雷斯遂决定接受俄方邀请，派德米斯图拉参加本月２９日至３０日在俄罗斯索契举行的叙利亚全国对话大会。

声明还说，古特雷斯相信，此次叙利亚全国对话大会将为联合国主导的日内瓦和谈作出重要贡献。

为推动叙利亚问题日内瓦和谈和叙国内和平进程，俄罗斯、土耳其和伊朗三方倡议在索契召开叙利亚全国对话大会。叙利亚政府及叙利亚库尔德人将派代表参加和谈，叙反对派则宣布抵制此次和谈。

古特雷斯２６日抵达亚的斯亚贝巴，出席２８日至２９日举行的第３０届非盟峰会。（记者 尚绪谦）

(责编：杨牧、刘洁妍)
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