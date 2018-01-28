被批同工不同酬 BBC数名男主播降薪

英国广播公司（BBC）一名部门女总编本月初辞职抗议男女薪酬不公后，BBC26日说，6名高薪男主播、男编辑同意调低他们的薪水。

BBC中国新闻总编郭艾莉8日抗议两性薪酬不平等离职以来，BBC广受批评。BBC26日在一份声明中说，6名“了不起的记者、主播”同意降薪，“我们对此十分感激”。

声明说，降薪最终细节仍在商讨中，今后这家媒体还会与其他男性员工商讨降薪事宜。

降薪的分别是广播二台主播杰雷米·瓦因、广播四台早间时政节目《今日》主播约翰·汉弗莱斯和尼克·罗宾森、电视新闻播音员胡夫·爱德华兹、BBC广播五台主播尼基·坎贝尔、BBC北美新闻编辑乔恩·索普。

作为受政府资助的电视台，BBC在英国政府要求下，去年7月首次公开年薪超过15万英镑（约合134万元人民币）的员工名单。英国媒体和公众发现，名单上超过三分之二是男性。

名单显示，年薪最高的是曾主持《疯狂汽车秀》的克里斯·埃文斯，2016至2017年的年薪在220万至225万英镑之间。年薪最高的女性克劳迪娅·温克尔曼曾参与《舞动奇迹》等节目，而2016至2017年的年薪却不及埃文斯的四分之一，在45万至50万英镑之间，位列名单第八位。

上述6名降薪男性全在这份高薪员工名单上，瓦因2016至2017年年薪在70万至75万英镑之间，汉弗莱斯60万至65万英镑，爱德华兹55万至60万英镑，坎贝尔40万至45万英镑，罗宾森25万至30万英镑，索普20万至25万英镑。

郭艾莉则不在榜单上。她担任中国新闻总编辑的年薪是13.5万英镑（约合121万元人民币）。郭艾莉是苏格兰人，在BBC工作超过30年。她8日离开当时岗位，回到先前工作的电视新闻编辑室。她发表公开信，说BBC存在“秘密且非法的薪酬文化”，面临“信任危机”。

郭艾莉说，高薪员工名单公布后，她发现男性国际新闻编辑的年薪比两名同级别女性高出50%以上。她随后和BBC欧洲新闻总编卡佳·阿德勒联署信函，呼吁男女薪酬平等。

BBC总裁托尼·霍尔去年7月承诺，到2020年前实现男女薪酬平等，但被批评缩小差距的步伐太慢。

本月31日，英国议会数字、文化、媒体和体育委员会将就郭艾莉公开信中说法举行听证会，BBC领导层将在会上接受询问。另外，一份对BBC主播、编辑、记者薪酬的独立审计报告将于近日发布。（郭倩）（新华社专特稿）

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