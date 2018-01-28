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狒狒集体“越狱” 巴黎动物园关门

2018年01月28日09:25  来源：新华网
 

法国国家自然历史博物馆里的动物园26日出现“惊险”一幕：大约50只狒狒集体逃出圈养区，致使动物园启动应急程序，疏散全部游客。所幸狒狒没有逃出园区，没有游客受到伤害。

博物馆副馆长费雷拉·勒莫尔万告诉法新社记者，动物园出动全部工作人员，再加上赶来增援的60名消防队员和20名警察，所有人“万众一心”捉回大部分狒狒，还有3只狒狒在逃，貌似是一只上年纪的“奶奶级”狒狒以及一只年轻妈妈和它的幼仔。

勒莫尔万说，抓到这3只狒狒后，这家位于巴黎市中心的动物园才会重新开放。暂不清楚狒狒到底怎么“越狱”的，工作人员发现它们时，它们已经聚集在一条走廊。

勒莫尔万说，值得庆幸的是，狒狒逃出后所在的区域是不对游客开放的区域。尽管如此，动物园还是紧急疏散所有游客，以防万一。（王宏彬）【新华社微特稿】

(责编：杨牧、刘洁妍)
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