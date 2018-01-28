狒狒集体“越狱” 巴黎动物园关门

法国国家自然历史博物馆里的动物园26日出现“惊险”一幕：大约50只狒狒集体逃出圈养区，致使动物园启动应急程序，疏散全部游客。所幸狒狒没有逃出园区，没有游客受到伤害。
博物馆副馆长费雷拉·勒莫尔万告诉法新社记者，动物园出动全部工作人员，再加上赶来增援的60名消防队员和20名警察，所有人“万众一心”捉回大部分狒狒，还有3只狒狒在逃，貌似是一只上年纪的“奶奶级”狒狒以及一只年轻妈妈和它的幼仔。
勒莫尔万说，抓到这3只狒狒后，这家位于巴黎市中心的动物园才会重新开放。暂不清楚狒狒到底怎么“越狱”的，工作人员发现它们时，它们已经聚集在一条走廊。
勒莫尔万说，值得庆幸的是，狒狒逃出后所在的区域是不对游客开放的区域。尽管如此，动物园还是紧急疏散所有游客，以防万一。（王宏彬）【新华社微特稿】
习近平送给全人类的一份厚礼 1月23日至26日，世界经济论坛第48届年会在这里举行，中国在全球经济治理中的地位与作用再度成为各方关注的热点，尤其是一年前习近平主席在达沃斯和日内瓦的两场演讲，使“人类命运共同体”的思想在全球范围形成强大感召力。而今年达沃斯论坛的主题“在分化的世界中打造共同命运”，则堪称习近平主席去年演讲主题的延伸和传承。 【详细】