海归创业趋于年轻化 泛互联网项目受青睐

图为李铮（左一）与创业伙伴在工作室讨论工作。他认为中国的二手车市场很有发展前景，为此他创立了“旧本子”，想要达成二手车市场买卖双方的信息对等化的目标。

“归国潮”带来了“海归创业潮”，更多的年轻海归选择回国创业，成为海归创业的主力军。其中相当一部分海归在创业时更倾向于选择泛互联网项目（指将信息与服务更多地与计算机、网络等设备相结合的创业项目）。那么，此类项目的优势何在？

海归创业年轻化

是机会也是挑战

据《2012-2017海归创业群体研究报告》显示，在海归创业者群体中，“85后”“95前”的年轻创业者占比高达73.9%，成为海归创业的主力军。海归创业群体的年轻化，使得整体创业环境变得更有活力。这既是难求的机遇，同时也带来了更多的挑战。

一方面，当前大环境有利于创业。对年轻的海归创业者来说，思想上的大胆创新和敢于拼搏的精神是他们在创业路上的一大利器。“年轻创业者更有冲劲，也善于学习。”致力于建立汽车维修保养数据记录系统的“旧本子”首席执行官李铮说，“大部分年轻海归创业者的家庭条件都还不错，在创业初期不愁资金问题。选择创业的年轻海归也都比较有自己的想法，思维比较活跃。”

但另一方面，因为“85后”“95前”的年轻海归在回国创业之初尚不了解国内情况，导致他们在创业项目的选择、设计以及人力资源的管理上存在问题。毕业于美国得克萨斯大学圣安东尼奥分校计算机专业的张力柯认为，因为对国内具体情况不了解而难以适应，是年轻海归创业过程中普遍遇到的问题。加之年轻海归在经验、人脉上的不足，更加大了他们创业起步的难度。李铮坦言：“我们在创业时，很多经验都不足。一些年轻海归由于在国外待的时间比较长，回国后不接地气，项目自然很难做好。”

泛互联网项目

为何更受青睐？

随着国内互联网的飞速发展，越来越多的互联网科技走入人们的日常生活。互联网在给人们生活带来便利的同时，也给年轻的海归创业者带来了更多的发展机会。泛互联网行业可发展的空间很大，投资人也较为关注互联网行业。张力柯说：“泛互联网的特点是线上与线下相结合，这更适合于近几年的创业环境。投资人也愿意将资金投向互联网领域，年轻海归也愿意做这类项目，二者自然一拍即合。”

“80后”“90后”对新事物的接受能力较强，科学技术的发展使得泛互联网项目的实施难度降低，对技术的要求也有所降低，门槛的降低意味着更多的人可以进入这个领域，留学归来的年轻创业者也可从中挖掘创业项目。李铮谈道：“目前国内的很多泛互联网项目技术含量不高，主要是拼线下服务。”

泛互联网项目

发展前景又如何？

现阶段，泛互联网项目多属于服务性质，网络的普及使人们的生活更加便利。但目前国内在很多方面还尚未形成一个较为完善的服务模式，所以泛互联网行业在未来将会迎来更广阔的发展空间。“计算机带给整个人类和社会的进步和提升是巨大的，我们现在的生活确实已经很便利了。”毕业于加利福尼亚大学洛杉矶分校的李尘（化名）说，“但是互联网的发展非常迅速，互联网在未来将会更加发达，由此而生的泛互联网行业也将随之迎来发展的新高峰。”张力柯也表示，从2012年的“千团大战”开始，伴随着移动互联网的普及，中国互联网的发展会迎来新的起点。

不可否认的是，能够快速打开市场是泛互联网项目的一大特点，但这也成为海归创业须谨慎的地方。互联网产品更新换代的频率非常快，一旦有了更新、更便捷的产品出现，受众极有可能更换产品。所以，互联网项目如何维持受众的兴趣成为发展的关键，而这还是需要通过海归创业者运用先进的技术和管理方式来实现。“如果海归的创业项目无法使互联网深入到产业中去，就很难实现项目的长久发展。”投资人孙巍说，“项目想要实现长远发展，还是需要依靠更先进的技术和管理方式。”

(责编：杨牧、刘洁妍)