中国驻约翰内斯堡总领馆举行“海丝茶道”音乐会

人民网约翰内斯堡1月26日电 （王磊）南非当地时间1月25日，由福建省对外文化交流协会主办，中国驻约翰内斯堡总领馆协办，全非洲中国和平统一促进会、福建省出版对外贸易有限责任公司和福建电视台综合频道承办的“海丝茶道”音乐会在中国驻南非约翰内斯堡总领馆举行。

南非总统祖马夫人恩格玛·祖马（Bongi Ngema Zuma）以及旅游部副部长伊丽莎白（Elizabeth Thabethe）在总领事阮平及其夫人刘悦领事的陪同下观看了演出，另外还有来自南非各界人士以及中资企业代表等200余人也出席了活动。

“丝路茶道”艺术团以精彩的文艺演出，向现场嘉宾展示中国茶道的发展演变。现场嘉宾还品尝了中国茶的味道，全方位感受中国茶文化。

通过举办这次活动，艺术团希望能够让更多的南非人喜欢中国茶文化，以此促进中南文化交流，并寻求贸易往来新机遇。

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