目光共同投向“冬日里的阳光”（钟声）

习近平主席的话语，成为引领世界经济和全球化正确方向的时代强音，激荡起时代前进的力量

世界经济论坛2018年年会正在瑞士达沃斯进行，论者云集，交汇着颇不寻常的穿越时空的纵深视线。

开放，还是封闭？此刻的论坛上演了两种鲜明对立观点的争锋。但是，很多观察者正不约而同回望2017年年会，重温习近平主席发表的题为《共担时代责任 共促全球发展》的主旨演讲。这一被誉为“冬日里的阳光”的名篇，为支持经济全球化向前发展的一方提供思想的力量。德国媒体报道一些国家领导人演讲时，指出这些讲话“让人想起中国国家主席习近平一年前在达沃斯的讲话”，并且列举了习近平主席反对贸易保护主义的经典论断——“搞保护主义如同把自己关进黑屋子”“看似躲过了风吹雨打，但也隔绝了阳光和空气。打贸易战的结果只能是两败俱伤”……

“世界经济论坛2018年年会的主题‘在分化的世界中打造共同命运’，与习近平主席一年前在演讲中阐述的人类命运共同体理念高度吻合，说明这一理念正在世界上落地生根。”联合国日内瓦办事处总干事穆勒的话，道出了今年世界经济论坛年会上的中国分量。“中国提出并践行的人类命运共同体理念，是在当今国际治理体系面临分化挑战之时，对国际合作共赢传递的强烈信心。”国际贸易中心执行主任冈萨雷斯在今年的达沃斯会场回忆起习近平主席的演讲，依旧感慨不已。

当前世界经济回暖上行，但仍面临保护主义、国际和地区热点问题升级等多重困扰。世界经济论坛发布《2018年全球风险报告》，近1000名全球专家和决策者中，59%的受访者认为今年全球风险将增加。报告对西方国家社会极化、民粹主义和保护主义抬头等透出深深忧虑。人类正走到一个十字路口，选择单边还是多边、合作还是对抗、开放还是封闭，人类无法承受试错的代价。

何为大国作用？关键的历史时刻，要让国际社会共同看到光明前景。现在，人们需要释惑而不是添疑，需要走上阳光大道而不是栽入荫蔽歧途。

“经济全球化确实带来了新问题，但我们不能就此把经济全球化一棍子打死，而是要适应和引导好经济全球化，消解经济全球化的负面影响，让它更好惠及每个国家、每个民族”“人类历史告诉我们，有问题不可怕，可怕的是不敢直面问题，找不到解决问题的思路”……理论只要彻底，就能说服人。习近平主席的话语，成为引领世界经济和全球化正确方向的时代强音，激荡起时代前进的力量。

有方向，还有方法。习近平主席深度把脉世界经济面临的问题，提出“坚持创新驱动，打造富有活力的增长模式”“坚持协同联动，打造开放共赢的合作模式”“坚持与时俱进，打造公正合理的治理模式”“坚持公平包容，打造平衡普惠的发展模式”的四点主张——这样的中国方案，形成了世界范围的影响力。英国《金融时报》如是评价：“中国坚决反对一切形式的保护主义，再一次与‘美国优先’议程形成鲜明对比。”

中国勇敢地到世界经济的大海中经风雨、见世面，主动适应全球化，“在游泳中学会了游泳”。近年来，面对世界经济复苏乏力，中国经济保持中高速增长，国内生产总值稳居世界第二，对世界经济增长贡献率超过30%，供给侧结构性改革深入推进，经济结构不断优化，数字经济等新兴产业蓬勃发展。中国的主张令人信服，正是因为事实证明中国选择了正确的发展之路。

“习近平主席在达沃斯的演讲是中国与世界关系的重要转折点，具有历史意义。”世界经济论坛创始人施瓦布最近重申了这一看法，代表了世界的共识。中国积极推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，推动构建人类命运共同体。中国用行动表明，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，为人类迈向共同的美好未来作出持久贡献。

《 人民日报 》（ 2018年01月26日 03 版）

(责编：徐祥丽、袁勃)