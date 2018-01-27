原标题：中国担当，世界之幸

“这是最好的时代，也是最坏的时代”，英国文学家狄更斯曾这样描述工业革命发生后的世界。如今，我们也生活在一个分化的世界中。

今年，达沃斯暴雪迎年会。迎接年会的还有一组冰冷的数字：英国乐施会22日发布的最新报告显示，去年全球创造的财富82%都流向了最富有的1%的人群，而世界上最贫穷人群的财富并未见增长。

乐施会执行董事白安易玛在一份声明中表示：“这股亿万富翁热潮不是经济兴旺的迹象，而是经济体系失效的征兆。”

出问题的何止经济体系。人类正处在大发展大变革大调整时期。同时，这也是一个挑战层出不穷、风险日益增多的时代。经济复苏乏力、极端天气增多、恐怖主义肆虐、难民问题严重……

人类历史告诉我们，有问题不可怕，可怕的是不敢直面问题，找不到解决问题的思路。

自诩为“山巅之城”的美国曾长期享有全球霸主的荣光，其触角和影响力遍布世界各地。然而，当难题缠身的世界把期待的目光转向这位汤姆大叔的时候，却发现他扭过头，明确拒绝把责任扛上肩。

这还不是全部。他抛弃曾经的“道德高地，肆无忌惮地扛起了“美国优先”的标语牌；他撕破脸皮，对市场上的竞争者高举起贸易保护主义的“大棒”；他抛弃曾引以为豪的移民文化，大喊要建隔离墙……

他以商人的精明精打细算，明确放弃更多国际责任，不愿参与更多的国际事务，但未放弃以狭隘得多的方式来维护美国的利益。

屋漏偏逢连夜雨。这个世界何其不幸！

山重水复疑无路，柳暗花明又一村。

中国展现出应势而为、勇于担当的大国姿态。习近平主席去年在达沃斯与日内瓦的两场历史性演讲，为面临迷茫的国际社会指明了方向，稳定了人心，提振了信心。“构建人类命运共同体，实现共赢共享”，习近平主席提出的中国方案以其“天下为公”的情怀与特朗普总统的“美国优先”形成了鲜明对比。

从那一刻起，中国与世界关系迎来重要转折。习近平主席的两次演讲以其巨大感召力和影响力令世界动容，中国思想、中国主张、中国方案展现出对当今世界发展的重要引领作用。

这个世界何其有幸！一个自信的中国正在走近世界舞台中央。这是一个承诺永不称霸、永不扩张、永不谋求势力范围的中国。这是一个拥有“大道之行也，天下为公”情怀的中国。这是一个既有分析问题的智慧，也有采取行动的勇气的中国。这是一个勇于担当、不断为人类做出更大贡献的中国。

中国担当，世界之幸！（张 红）

(责编：徐祥丽、袁勃)